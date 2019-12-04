Гончарук обсудил с премьером Швеции "Северный поток-2"

Фото: Алексей Гончарук и Стефан Левено (kmu.gov.ua)

По словам Гончарука, важно, чтобы страны-члены ЕС не делали никаких исключений в отношении "Северного потока-2"

В среду, 4 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе встречи со своим шведским коллегой Стефаном Левено обсудил "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

По словам Гончарука, важно, чтобы страны-члены ЕС не делали никаких исключений в отношении "Северного потока-2".

"Функционирования газопроводов на территории Европейского союза должно осуществляться в четком соответствии с нормами европейского законодательства, в частности, Газовой директивы ЕС. Важно, чтобы в отношении "Северного потока-2" страны-члены ЕС не делали никаких исключений. Это является вопросом энергетической безопасности региона и качества услуг, предоставляемых на европейском энергетическом рынке", - заявил он.

Кроме того, он поднял вопрос двустороннего сотрудничества шведского и украинского правительств.