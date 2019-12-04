ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гончарук обсудил с премьером Швеции "Северный поток-2"

Новости » Политика     04.12.2019 - 21:03
Гончарук обсудил с премьером Швеции "Северный поток-2"
Фото: Алексей Гончарук и Стефан Левено (kmu.gov.ua)

По словам Гончарука, важно, чтобы страны-члены ЕС не делали никаких исключений в отношении "Северного потока-2"

В среду, 4 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе встречи со своим шведским коллегой Стефаном Левено обсудил "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

По словам Гончарука, важно, чтобы страны-члены ЕС не делали никаких исключений в отношении "Северного потока-2".

"Функционирования газопроводов на территории Европейского союза должно осуществляться в четком соответствии с нормами европейского законодательства, в частности, Газовой директивы ЕС. Важно, чтобы в отношении "Северного потока-2" страны-члены ЕС не делали никаких исключений. Это является вопросом энергетической безопасности региона и качества услуг, предоставляемых на европейском энергетическом рынке", - заявил он.

Кроме того, он поднял вопрос двустороннего сотрудничества шведского и украинского правительств.

"Правительство Украины надеется на поддержку Швеции в рамках Стратегии помощи для стран Восточной Европы на 2021-2027 годы в создании по всей территории Украины сети Офисов европейской интеграции. Швеция также реализовала подобный проект, когда находилась на пути к вступлению в ЕС", - подчеркнул Гончарук.

По его словам, эти Офисы могут станут пространством, где украинцы будут получать консультативную помощь и узнавать информацию о возможностях, которые предоставляет европейская интеграция гражданам. В Офисах также будет оказываться консультативно-правовая помощь по базовым вопросам европейского законодательства.

Кроме этого, на встрече обсуждали ряд других вопросов, в том числе начало переговоров по заключению соглашения относительно так называемого промышленного безвизу.

Напомним, суд Германии отклонил иски о запрете строительства наземного продолжение "Северного потока-2". Новый газовый трубопровод позволит РФ поставлять газ в обход территории Украины.

Также сообщалось, что Вашингтон не поддерживает немецко-российские инвестиции в этот проект и не исключает введения санкций после окончания строительства газопровода.

Украина должна научиться сдерживать влияние олигархов, - премьер Швеции Гончарук пригрозил уволить неэффективных чиновников
Новости Украины ШвецияАлексей ГончарукСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь