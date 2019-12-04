Гончарук обсудил с премьером Швеции "Северный поток-2"

По словам Гончарука, важно, чтобы страны-члены ЕС не делали никаких исключений в отношении "Северного потока-2"
В среду, 4 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе встречи со своим шведским коллегой Стефаном Левено обсудил "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
По словам Гончарука, важно, чтобы страны-члены ЕС не делали никаких исключений в отношении "Северного потока-2".
"Функционирования газопроводов на территории Европейского союза должно осуществляться в четком соответствии с нормами европейского законодательства, в частности, Газовой директивы ЕС. Важно, чтобы в отношении "Северного потока-2" страны-члены ЕС не делали никаких исключений. Это является вопросом энергетической безопасности региона и качества услуг, предоставляемых на европейском энергетическом рынке", - заявил он.
Кроме того, он поднял вопрос двустороннего сотрудничества шведского и украинского правительств.
"Правительство Украины надеется на поддержку Швеции в рамках Стратегии помощи для стран Восточной Европы на 2021-2027 годы в создании по всей территории Украины сети Офисов европейской интеграции. Швеция также реализовала подобный проект, когда находилась на пути к вступлению в ЕС", - подчеркнул Гончарук.
По его словам, эти Офисы могут станут пространством, где украинцы будут получать консультативную помощь и узнавать информацию о возможностях, которые предоставляет европейская интеграция гражданам. В Офисах также будет оказываться консультативно-правовая помощь по базовым вопросам европейского законодательства.
Напомним, суд Германии отклонил иски о запрете строительства наземного продолжение "Северного потока-2". Новый газовый трубопровод позволит РФ поставлять газ в обход территории Украины.
Также сообщалось, что Вашингтон не поддерживает немецко-российские инвестиции в этот проект и не исключает введения санкций после окончания строительства газопровода.