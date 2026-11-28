Гончаренко обвинил директора НАБУ в ложных заявлениях о вызове на ВСК
Глава парламентской Временной следственной комиссии (ВСК), народный депутат Алексей Гончаренко обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса в предоставлении ложной информации о причинах неявки на заседание комиссии по делу "Карфаген".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения парламентария в Telegram и обнародованные им документы.
По словам нардепа, поводом для спора стал официальный ответ НАБУ на журналистский запрос издания УНН от 19 ноября 2026 года.
В документе пресс-служба Бюро заявила, что на момент поступления запроса официальное приглашение на заседание ВСК, назначенное на 23 ноября, в ведомство не поступало.
В то же время Гончаренко опубликовал копию самого приглашения, зарегистрированного Аппаратом Верховной Рады 19 ноября 2026 года (№ 04-98/6-2026/276212). Парламентарий утверждает, что документ был доставлен в НАБУ через систему электронного документооборота (СЭДО) в тот же день.
Согласно обнародованному документу, ВСК вызвала Кривоноса для предоставления объяснений по делу "Карфаген" и заявлениям генерал-майора СБУ Сергея Дуки, озвученных на заседании комиссии 18 ноября.
"Господин Семен, ну зачем мы играем в эти игры. Вот я публиковал приглашение. Там указана дата, когда оно доставлено по СЭДО. Какой-то детский сад. Взрослые же люди. Не унижайте этим институт, который вы представляете", - обратился к главе НАБУ Гончаренко.
Нардеп подчеркнул, что в ведомстве не могли не увидеть документ, отправленный через систему электронного документооборота.
Кроме того, глава ВСК сообщил, что, согласно предоставленному Бюро приказу, Кривонос находится в 15-дневной зарубежной командировке с 22 ноября по 6 декабря 2026 года. Маршрут поездки охватывает четыре страны: Польшу, Италию (участие в Римском форуме по вопросам верховенства права 23-26 ноября), Бельгию (рабочие встречи в Брюсселе 26-27 ноября) и Японию (недельный учебный курс агентства JICA в Токио по противодействию отмыванию денег с 29 ноября по 5 декабря).
Гончаренко отметил, что комиссия предложила директору НАБУ новые даты для выступления после его возвращения - 7 или 11 декабря.
Ранее глава ВСК заявил о попытках давления на работу комиссии со стороны руководства антикоррупционных органов. По его словам, было зафиксировано несколько случаев, когда руководители антикоррупционных ведомств лично звонили народным депутатам с просьбой не приходить на заседания ВСК или не участвовать в голосовании.
Что известно о деле "Карфаген"
Операцию "Карфаген" НАБУ и САП обнародовали в начале ноября 2026 года, заявив о разоблачении преступной организации.
Одним из ключевых фигурантов производства стал генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука, которому 6 ноября 2026 года суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 65 млн грн.
18 ноября во время заседания парламентской ВСК Дука публично обвинил руководство НАБУ и САП (Семена Кривоноса и Александра Клименко) в мести.
После этих заявлений ВСК вызвала глав антикоррупционных ведомств, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а также бывших руководителей СБУ и Офиса генпрокурора для предоставления объяснений.