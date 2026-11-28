Голова парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК), народний депутат Олексій Гончаренко звинуватив директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семена Кривоноса у наданні неправдивої інформації щодо причин неявки на засідання комісії у справі "Карфаген".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи парламентарія у Telegram та оприлюднені ним документи.

За словами нардепа, приводом для суперечки стала офіційна відповідь НАБУ на журналістський запит видання УНН від 19 листопада 2026 року.

У документі пресслужба Бюро заявила, що станом на момент надходження запиту офіційного запрошення на засідання ТСК, призначене на 23 листопада, до відомства не надходило.

Відповідь НАБУ на запит ЗМІ (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

Водночас Гончаренко опублікував копію самого запрошення, зареєстрованого Апаратом Верховної Ради 19 листопада 2026 року (№ 04-98/6-2026/276212). Парламентар стверджує, що документ був доставлений до НАБУ через систему електронного документообігу (СЕДО) у той же день.

Згідно з оприлюдненим документом, ТСК викликала Кривоноса для надання пояснень у справі "Карфаген" та щодо заяв генерал-майора СБУ Сергія Дуки, озвучених на засіданні комісії 18 листопада.

Лист-запрошення від Гончаренка (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

"Пане Семен, ну навіщо ми граємось в ці ігри. От я публікував запрошення. Там написана дата, коли воно доставлено по СЕДО. Якийсь дитячий садок. Дорослі ж люди. Не принижуйте ось цим інституцію, яку ви представляєте", - звернувся до очільника НАБУ Гончаренко.

Нардеп наголосив, що у відомстві не могли не побачити документ, надісланий через систему електронного документообігу.

Крім того, голова ТСК повідомив, що за наданим Бюро наказом Кривонос перебуває у 15-денному закордонному відрядженні з 22 листопада по 6 грудня 2026 року. Маршрут поїздки охоплює чотири країни: Польщу, Італію (участь у Римському форумі з питань верховенства права 23-26 листопада), Бельгію (робочі зустрічі у Брюсселі 26-27 листопада) та Японію (тижневий навчальний курс агентства JICA у Токіо з протидії відмиванню коштів з 29 листопада по 5 грудня).

Гончаренко зазначив, що комісія запропонувала директору НАБУ нові дати для виступу після його повернення - 7 або 11 грудня.