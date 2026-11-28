Гончаренко звинуватив директора НАБУ у неправдивих заявах про виклик на ТСК
Голова парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК), народний депутат Олексій Гончаренко звинуватив директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семена Кривоноса у наданні неправдивої інформації щодо причин неявки на засідання комісії у справі "Карфаген".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи парламентарія у Telegram та оприлюднені ним документи.
За словами нардепа, приводом для суперечки стала офіційна відповідь НАБУ на журналістський запит видання УНН від 19 листопада 2026 року.
У документі пресслужба Бюро заявила, що станом на момент надходження запиту офіційного запрошення на засідання ТСК, призначене на 23 листопада, до відомства не надходило.
Водночас Гончаренко опублікував копію самого запрошення, зареєстрованого Апаратом Верховної Ради 19 листопада 2026 року (№ 04-98/6-2026/276212). Парламентар стверджує, що документ був доставлений до НАБУ через систему електронного документообігу (СЕДО) у той же день.
Згідно з оприлюдненим документом, ТСК викликала Кривоноса для надання пояснень у справі "Карфаген" та щодо заяв генерал-майора СБУ Сергія Дуки, озвучених на засіданні комісії 18 листопада.
"Пане Семен, ну навіщо ми граємось в ці ігри. От я публікував запрошення. Там написана дата, коли воно доставлено по СЕДО. Якийсь дитячий садок. Дорослі ж люди. Не принижуйте ось цим інституцію, яку ви представляєте", - звернувся до очільника НАБУ Гончаренко.
Нардеп наголосив, що у відомстві не могли не побачити документ, надісланий через систему електронного документообігу.
Крім того, голова ТСК повідомив, що за наданим Бюро наказом Кривонос перебуває у 15-денному закордонному відрядженні з 22 листопада по 6 грудня 2026 року. Маршрут поїздки охоплює чотири країни: Польщу, Італію (участь у Римському форумі з питань верховенства права 23-26 листопада), Бельгію (робочі зустрічі у Брюсселі 26-27 листопада) та Японію (тижневий навчальний курс агентства JICA у Токіо з протидії відмиванню коштів з 29 листопада по 5 грудня).
Гончаренко зазначив, що комісія запропонувала директору НАБУ нові дати для виступу після його повернення - 7 або 11 грудня.
Раніше голова ТСК заявив про спроби тиску на роботу комісії з боку керівництва антикорупційних органів. За його словами, було зафіксовано кілька випадків, коли керівники антикорупційних відомств особисто телефонували народним депутатам із проханням не приходити на засідання ТСК або не брати участі в голосуванні.
Що відомо про справу "Карфаген"
Операцію "Карфаген" НАБУ та САП оприлюднили на початку листопада 2026 року, заявивши про викриття злочинної організації.
Одним із ключових фігурантів провадження став генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука, якому 6 листопада 2026 року суд обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 65 млн грн.
18 листопада під час засідання парламентської ТСК Дука публічно звинуватив керівництво НАБУ та САП (Семена Кривоноса та Олександра Клименка) у помсті.
Після цих заяв ТСК викликала очільників антикорупційних відомств, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а також колишніх керівників СБУ та Офісу генпрокурора для надання пояснень.