ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голову Державної судової адміністрації України звільнили з посади

Україна, Четвер 07 грудня 2023 17:10
UA EN RU
Голову Державної судової адміністрації України звільнили з посади Архівне фото: Олексій Сальніков (facebook com CourtGovUa)
Автор: Дмитро Браславський

Голову Державної судової адміністрації України Олексія Сальникова сьогодні, 7 грудня, вирішили притягнути до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищу раду правосуддя.

Рішення ухвалено на підставі відповідної пропозиції Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя з висновком про наявність у діях голови ДСА України Сальнікова О.О. дисциплінарного проступку.

Йдеться про порушення присяги державного службовця.

Що конкретно порушив Сальніков

Як зазначено в реченні, порушення присяги державного службовця полягало у протиправних діях щодо використання статусу державного службовця, який обіймає посаду державної служби категорії "А" в системі правосуддя, у неправомірних приватних інтересах інших осіб, що створює конфлікт між приватними та публічними інтересами, суперечить покладеним на держслужбовця службовим обов'язкам.

Також це підриває довіру до нього як до носія влади та до посади голови Державної судової адміністрації України і призводить до тяжких наслідків у вигляді приниження авторитету ДСА України, як державного.

"Вища рада правосуддя вважає обгрунтованим висновок Комісії щодо наявності в діях голови ДСА України Сальнікова О.О. складу зазначеного дисциплінарного проступку", - додали у ВРП.

Що передувало

Нагадаємо, Олексія Сальнікова підозрюють у підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційної компанії. Також йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману.

Встановлено, що у березні 2023 року голова ДСА отримав від фізичної особи 7,5 тисяч доларів. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тисяч доларів начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

У липні повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд призначив голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову заставу у розмірі 805 200 гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вища рада правосуддя Суд
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО