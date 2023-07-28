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Суд избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации

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Пятница 28 июля 2023 14:13
Суд избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Фото: Алексей Сальников, глава Государственной судебной администрации (facebook.com/CourtGovUa)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд назначил главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову залог в размере 805 200 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

"Применить в отношении подозреваемого Сальникова Алексея Александровича 18 ноября 1981 года рождения меру пресечения в виде залога в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 805 тысяч 200 гривен", - говорится в решении судьи.

В случае внесения залога, Сальников должен носить электронный браслет, а также не общаться со свидетелями по делу.

Стоит отметить, что САП просила назначить Сальникову залог в размере 1,07 млн грн. В обосновании говорилось, что зарплата главы Государственной судебной администрации за последние три года составляла более 3,5 млн грн. Также он декларировал наличие наличных денег на 1 млн грн.

Сальников от себя добавил, что "обещает не скрываться, не влиять на свидетелей и готов занимать проактивную позицию, чтобы опровергнуть все упреки следствия".

Что предшествовало

Напомним, Алексея Сальникова подозревают в подстрекательстве к предоставлению взятки судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческой компании. Также ему инкриминируют завладение чужим имуществом путём обмана.

Установлено, что в марте 2023 года глава ГСА получил от физического лица 7,5 тысячи долларов. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тысяч долларов передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

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Суд коррупция Антикоррупционный суд
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