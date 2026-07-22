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Главную проблему квантовых компьютеров удалось обойти: создан новый чип

17:35 22.07.2026 Ср
2 мин
Информация хранится в форме микроскопических механических вибраций
aimg Ольга Завада
Компактная акустическая память будет работать по принципу RAM (фото: Unsplash)

Ученые ETH Zurich разработали первый в истории чип, разделяющий вычисление и хранение информации по принципу обычных ПК. Такой подход может сделать будущие квантовые системы более быстрыми и масштабируемыми.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

Как это работает?

В большинстве существующих квантовых систем функции вычисления и хранения данных выполняются одними и теми же физическими компонентами. Это существенно усложняет масштабирование оборудования.

Специалисты ETH Zurich адаптировали классическую схему, где центральный процессор (CPU) разрабатывает информацию, а оперативная память (RAM) обеспечивает ее временное хранение.

Преимущества комбинированной системы:

Функциональное распределение: сверхпроводящий кубит отвечает за быстрое выполнение нелинейных квантово-логических операций, тогда как механические резонаторы берут на себя функцию удержания состояний.

Компактность: механические резонаторы поддерживают множество отдельных вибрационных мод в значительно меньшем объеме, чем классические электромагнитные аналоги.

Сохранение когерентности: вибрационные моды способны удерживать квантовые состояния в течение длительного времени, необходимого для выполнения последовательных команд.

Чип имеет примерно 7,5 мм в длину, 2,5 мм в ширину и 1 мм в высоту (фото: Hybrid Quantum Systems Group, ETH Zurich)

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Эксперименты и перспективы масштабирования

Чтобы доказать практическую пригодность разработанной архитектуры, ученые успешно выполнили на экспериментальном чипе две базовые процедуры: квантовое преобразование Фурье и алгоритм периода.

Эксперимент подтвердил возможность точного управления фазовыми операциями и обмена данными между процессором и разными модами механической памяти без потери квантовой когерентности.

По словам соавтора исследования Игоря Кладарича, квантовое преобразование Фурье является базовым блоком для большинства сложных квантовых алгоритмов, а успешное выполнение алгоритма нахождения периода наглядно демонстрирует практический потенциал системы.

Несмотря на то, что представленная разработка является концептуальным прототипом, она открывает путь к созданию более плотных и эффективных квантовых вычислительных систем.

Главным вызовом для разработчиков остается дальнейшее масштабирование технологии - увеличение количества управляемых мод и минимизация уровня ошибок при расширении архитектуры.

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