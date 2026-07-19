Эксперимент на 500 лет: ученые запустили исследование, финал которого не увидят

Ученые запустили необычный эксперимент, который продлится 500 лет. Исследователи хотят выяснить, как долго бактерии способны выживать полностью сухом состоянии. Окончательные результаты ожидаются лишь в 2514 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научное исследование, опубликованное в профессиональном вестнике PLOS .

Жизнь, игнорирующая человеческие мерки

Идея эксперимента возникла после нескольких исключительных находок. В свое время астробиолог Чарльз Кокелл случайно забыл высушенную чашку Петри с бактериями Chroococcidiopsis на 10 лет, а после обнаружения выяснил, что клетки все еще живы.

Интересно то, что биологам уже удавалось успешно оживлять бактерии из:

118-летних консервных банок с мясом;

кусочков янтаря и кристаллов соли, возраст которых составляет миллионы лет (хотя последние случаи до сих пор вызывают дискуссии в научном сообществе).

Как отмечает немецкий микробиолог Ральф Меллер, такие примеры доказывают, что продолжительность жизни на нашей планете не ограничивается обычными для человека стандартами времени.

Чтобы полностью это осознать, считает ученый, нужны исследования, которые выходят за рамки средней продолжительности человеческой жизни.

Стеклянные ампулы с бактерией Chroococcidiopsis из Музея естествознания в Лондоне (фото: Wikimedia Commons)

Анатомия 500-летнего исследования

Уникальный эксперимент состоит из 800 простых стеклянных ампул. Внутри них содержатся высушенные бактерии двух видов: Chroococcidiopsis и Bacillus subtilis.

Все пробирки герметично запечатали с помощью пламени.

Чтобы обеспечить чистоту эксперимента, ученые разделили образцы на две группы:

Защищенные свинцом: половина ампул получила специальное свинцовое покрытие, защищающее бактерии от губительного воздействия природной радиации (радона и космических лучей), разрушающего ДНК.

Без защиты: другая половина осталась в обычном состоянии для сравнения результатов.

Для безопасности исследователи создали точный дубликат всего набора пробирок и передали его на хранение в Музей естествознания в Лондоне.

График проверки расписан на век вперед. В первые 24 года эксперимента ученые должны открывать и тестировать пробирки каждые два года.

После этого, начиная с 2038 года и до 2514 года, анализ будут проводить только один раз в четверть века - каждые 25 лет.

Первый официальный отчет по результатам начального этапа исследования ученые уже опубликовали.