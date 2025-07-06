ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Главную базу российского Черноморского флота атаковали беспилотники: что известно об ударе

Россия, Воскресенье 06 июля 2025 16:31
UA EN RU
Главную базу российского Черноморского флота атаковали беспилотники: что известно об ударе Фото: боевой корабль военно-морских сил России (mil.ru)
Автор: Антон Корж

Новороссийск в Краснодарском крае утром 6 июля проснулся от взрывов. Корабли флота были атакованы беспилотниками с моря и воздуха. Город стал главной базой остатков Черноморского флота России после многочисленных атак Украины на временно оккупированный Севастополь в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации в российских СМИ.

Известно, что массированный удар беспилотников по Новороссийску начался с раннего утра 6 июля. По сообщениям россиян атака велась одновременно с воздуха, где находились ударные беспилотники, и с воды, где охоту на корабли устроили украинские морские дроны.

Несколько часов в городе звучал сигнал воздушной тревоги, была слышна стрельба и взрывы, работала противовоздушная оборона. О последствиях пока ничего не сообщалось.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал, что перекрыто движение и запрещены прогулки на набережной Новороссийска, откуда открывается вид на гавань и боевые корабли Черноморского видео. Также оккупанты опубликовали видео, на котором якобы горит подбитый морской дрон: верифицировать видеозапись не удалось.

Минобороны РФ утром 6 июля сообщило, что силы ПВО якобы сбили 120 украинских ударных БПЛА. При этом в перечне областей, где якобы сбивали дроны, нет Краснодарского края.

Россияне атакуют Украину

Российские оккупанты каждую ночь атакуют Украину ударными БПЛА. В ночь с 5 на 6 июля были атакованы Харьков, Херсон и Запорожье: всюду есть раненые, разрушения, возникли пожары из-за российских ударов. В Харькове и Херсоне враг бил по спасателям, которые занимались ликвидацией последствий атаки. Также утром 6 июля оккупанты атаковали дронами Николаев.

Еще одна атака БПЛА состоялась на Кременчуг на Полтавщине. Целью стало здание местного ТЦК. Это уже третий удар по ТЦК за последние несколько дней, в Вооруженных силах Украины считают, что таким образом оккупанты пытаются сорвать мобилизацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дрони
Новости
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников