Головну базу російського Чорноморського флоту атакували безпілотники: що відомо про удар

Новоросійськ у Краснодарському краї вранці 6 липня прокинувся від вибухів. Кораблі флоту були атаковані безпілотниками з моря та повітря. Місто стало головною базою залишків Чорноморського флоту Росії після численних атак України на тимчасово окупований Севастополь у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації у російських ЗМІ.

Відомо, що масований удар безпілотників по Новоросійську почався з раннього ранку 6 липня. За повідомленнями росіян атака велася одночасно з повітря, де перебували ударні безпілотники, та з води, де полювання на кораблі влаштували українські морські дрони.

Кілька годин у місті лунав сигнал повітряної тривоги, було чутно стрілянину та вибухи, працювала протиповітряна оборона. Про наслідки поки що нічого не повідомлялося.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко написав, що перекрито рух та заборонено прогулянки на набережній Новоросійська, звідки відкривається вид на гавань та бойові кораблі Чорноморського відео. Також окупанти опублікували відео, на якому нібито горить підбитий морський дрон: верифікувати відеозапис не вдалося.

Міноборони РФ вранці 6 липня повідомило, що сили ППО нібито збили 120 українських ударних БПЛА. При цьому в переліку областей, де нібито збивали дрони, немає Краснодарського краю.