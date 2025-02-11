Главной темой Мюнхенской конференции станет отправка европейских миротворцев в Украину, - NYT

NYT напоминает, что перспектива заключения мирного соглашения между Украиной и Россией привела к активному обсуждению вопроса отправки европейских войск в Украину, чтобы они наблюдали за прекращением огня и помогали сдерживать Россию от возможного повторного вторжения. Но конкретных инициатив пока нет и непонятно, согласится ли на это российский диктатор Владимир Путин.

"Эта тема наверняка станет главной для обсуждения на этой неделе на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, в которой примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио", - пишет издание.

Вопрос отправки в Украину своих миротворцев уже подняли Франция, Британия, а также страны Балтии. В то же время немецкие чиновники считают такую идею преждевременной.

NYT допускает, что без участия в такой инициативе американских солдат и военной техники, европейские войска подверглись бы серьезному риску и даже нападениям со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что если Украину не примут в НАТО, то понадобится до 200 тысяч иностранных войск, чтобы обеспечить ее безопасность. Но, по данным издания, аналитики считают такую цифру слишком большой, поскольку она, к примеру, превышает в три раза численность армии Британии.

Как отметил заслуженный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман, для реальных сил сдерживания обычно требуется "более 100 000 военнослужащих, направленных на выполнение миссии" для регулярных ротаций и чрезвычайных ситуаций.

В то же время бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон подчеркивает, что европейская готовность "сделать что-то полезное для Украины" без США важна, чтобы обеспечить Европе место за столом переговоров.