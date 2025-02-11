Головною темою Мюнхенської конференції стане відправка європейських миротворців в Україну, - NYT

NYT нагадує, що перспектива укладення мирної угоди між Україною та Росією призвела до активного обговорення питання відправки європейських військ до України, щоб вони спостерігали за припиненням вогню і допомагали стримувати Росію від можливого повторного вторгнення. Але конкретних ініціатив поки немає і незрозуміло, чи погодиться на це російський диктатор Володимир Путін.

"Ця тема, напевно, стане головною для обговорення цього тижня на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, у якій візьмуть участь віце-президент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо", - пише видання.

Питання відправки в Україну своїх миротворців уже порушили Франція, Британія, а також країни Балтії. Водночас німецькі чиновники вважають таку ідею передчасною.

NYT допускає, що без участі в такій ініціативі американських солдатів і військової техніки європейські війська зазнали б серйозного ризику і навіть нападів з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що якщо Україну не приймуть до НАТО, то знадобиться до 200 тисяч іноземних військ, щоб забезпечити її безпеку. Але, за даними видання, аналітики вважають таку цифру занадто великою, оскільки вона, приміром, втричі перевищує чисельність армії Британії.

Як зазначив заслужений професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман, для реальних сил стримування зазвичай потрібно "більше ніж 100 000 військовослужбовців, спрямованих на виконання місії" для регулярних ротацій і надзвичайних ситуацій.

Водночас колишній посол Великої Британії в Росії Ентоні Брентон підкреслює, що європейська готовність "зробити щось корисне для України" без США важлива, щоб забезпечити Європі місце за столом переговорів.