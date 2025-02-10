На Мюнхенской конференции главным вопросом будет война в Украине, - Рубио
На Мюнхенской конференции по безопасности главным вопросом для всех, в том числе для американской делегации, будет вопрос войны России против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью SiriusXM Patriot.
"На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко сказал об этом. Президент Трамп четко заявил, что войну в Украине нужно закончить",- сказал Рубио.
Он отметил, что Трамп намерен продвигаться в этом вопросе, чтобы закончить войну в Украине.
"Это отвечает интересам всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами там (в Мюнхене - ред.)", - подчеркнул госсекретарь США.
По его словам, другой важной темой обсуждений на Мюнхенской конференции станут возможности для урегулирования на Ближнем Востоке.
Мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности в этом году будет проходить с 14 по 16 февраля. Ожидается, что ее посетят около 60 стран, 150 министров со всего мира, а также руководители международных организаций.
Участие в мероприятии примет и президент Украины Владимир Зеленский.
Конференцию также посетит спецпредставитель США по вопросам украинско-российской войны Кит Келлог. Ранее СМИ писали о том, что он представит план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Однако позже Келлог лично это опроверг.
Также известно, что спецпредставитель США после форума посетит Украину.
Подробнее о том, что известно о нынешней Мюнхенской конференции по безопасности - читайте в материале РБК-Украина.
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