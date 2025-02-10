ua en ru
Пн, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

На Мюнхенской конференции главным вопросом будет война в Украине, - Рубио

Понедельник 10 февраля 2025 22:11
UA EN RU
На Мюнхенской конференции главным вопросом будет война в Украине, - Рубио Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Мюнхенской конференции по безопасности главным вопросом для всех, в том числе для американской делегации, будет вопрос войны России против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью SiriusXM Patriot.

"На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко сказал об этом. Президент Трамп четко заявил, что войну в Украине нужно закончить",- сказал Рубио.

Он отметил, что Трамп намерен продвигаться в этом вопросе, чтобы закончить войну в Украине.

"Это отвечает интересам всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами там (в Мюнхене - ред.)", - подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, другой важной темой обсуждений на Мюнхенской конференции станут возможности для урегулирования на Ближнем Востоке.

Мюнхенская конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году будет проходить с 14 по 16 февраля. Ожидается, что ее посетят около 60 стран, 150 министров со всего мира, а также руководители международных организаций.

Участие в мероприятии примет и президент Украины Владимир Зеленский.

Конференцию также посетит спецпредставитель США по вопросам украинско-российской войны Кит Келлог. Ранее СМИ писали о том, что он представит план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Однако позже Келлог лично это опроверг.

Также известно, что спецпредставитель США после форума посетит Украину.

Подробнее о том, что известно о нынешней Мюнхенской конференции по безопасности - читайте в материале РБК-Украина.


Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мюнхенская конференция по безопасности
NEWS
Зеленский посетит Мюнхен, но переговоры будут проходить в кулуарах, - глава MSC
Зеленский посетит Мюнхен, но переговоры будут проходить в кулуарах, - глава MSC
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов