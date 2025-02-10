На Мюнхенской конференции главным вопросом будет война в Украине, - Рубио

На Мюнхенской конференции по безопасности главным вопросом для всех, в том числе для американской делегации, будет вопрос войны России против Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью SiriusXM Patriot.

"На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко сказал об этом. Президент Трамп четко заявил, что войну в Украине нужно закончить",- сказал Рубио.

Он отметил, что Трамп намерен продвигаться в этом вопросе, чтобы закончить войну в Украине.

"Это отвечает интересам всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами там (в Мюнхене - ред.)", - подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, другой важной темой обсуждений на Мюнхенской конференции станут возможности для урегулирования на Ближнем Востоке.