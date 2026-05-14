Киевщина под массированной атакой врага: разрушенные дома, предприятия и автомобили

Всю ночь Киевская область находилась под массированной вражеской атакой. Под удар попали жилые дома, предприятия, автомобили, известно о семи пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Последствия обстрела зафиксированы сразу в нескольких районах Киевской области.

В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали в местную больницу. Еще трем женщинам медицинскую помощь оказали на месте.

В Фастовском районе травмирована женщина, медицинскую помощь ей оказали на месте.

В Бучанском районе возник пожар складского здания и двух автомобилей.

В Обуховском районе повреждены три частных дома.

В Броварском районе - три частных дома, автомобиль и предприятие.

В Бориспольском районе поражен многоэтажный дом, шесть автомобилей, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки.

В Фастовском районе поврежден многоэтажный дом.

В Белоцерковском районе - частный дом.

Во многих местах продолжается ликвидация пожаров. Все оперативные службы работают непрерывно.