ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Киевщина под массированной атакой врага: разрушенные дома, предприятия и автомобили

07:30 14.05.2026 Чт
2 мин
Известно о шести пострадавших в результате атаки РФ
aimg Юлия Маловичко
Киевщина под массированной атакой врага: разрушенные дома, предприятия и автомобили Фото: работники ГСЧС (DSNS Facebook)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Всю ночь Киевская область находилась под массированной вражеской атакой. Под удар попали жилые дома, предприятия, автомобили, известно о семи пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Читайте также: Разрушенные дома, пожары и раненые: ГСЧС показала последствия массированной атаки на Киев

Последствия обстрела зафиксированы сразу в нескольких районах Киевской области.

В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали в местную больницу. Еще трем женщинам медицинскую помощь оказали на месте.

В Фастовском районе травмирована женщина, медицинскую помощь ей оказали на месте.

В Бучанском районе возник пожар складского здания и двух автомобилей.

В Обуховском районе повреждены три частных дома.

В Броварском районе - три частных дома, автомобиль и предприятие.

В Бориспольском районе поражен многоэтажный дом, шесть автомобилей, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки.

В Фастовском районе поврежден многоэтажный дом.

В Белоцерковском районе - частный дом.

Во многих местах продолжается ликвидация пожаров. Все оперативные службы работают непрерывно.

Фото: наслідки атаки (ДСНС України)

Массированная атака на Украину и Киев

В ночь на 14 мая россияне запустили на Киев баллистику и дроны. Было громко - в результате повреждено много жилых домов, автомобили, торговый центр, недостроенные дома и многие другие объекты.

Под завалами в Дарницком районе Киева находились люди, спасатели до сих пор ликвидируют последствия обстрела. В общем, пока известно о девяти пострадавших.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская область Обстрел Киева Война в Украине
Новости
Уничтоженный подъезд в Киеве, удары по энергетике в Кременчуге: что известно о масштабной атаке
Уничтоженный подъезд в Киеве, удары по энергетике в Кременчуге: что известно о масштабной атаке
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес