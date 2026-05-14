Киевщина под массированной атакой врага: разрушенные дома, предприятия и автомобили
Всю ночь Киевская область находилась под массированной вражеской атакой. Под удар попали жилые дома, предприятия, автомобили, известно о семи пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николая Калашника.
Последствия обстрела зафиксированы сразу в нескольких районах Киевской области.
В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали в местную больницу. Еще трем женщинам медицинскую помощь оказали на месте.
В Фастовском районе травмирована женщина, медицинскую помощь ей оказали на месте.
В Бучанском районе возник пожар складского здания и двух автомобилей.
В Обуховском районе повреждены три частных дома.
В Броварском районе - три частных дома, автомобиль и предприятие.
В Бориспольском районе поражен многоэтажный дом, шесть автомобилей, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки.
В Фастовском районе поврежден многоэтажный дом.
В Белоцерковском районе - частный дом.
Во многих местах продолжается ликвидация пожаров. Все оперативные службы работают непрерывно.
Массированная атака на Украину и Киев
В ночь на 14 мая россияне запустили на Киев баллистику и дроны. Было громко - в результате повреждено много жилых домов, автомобили, торговый центр, недостроенные дома и многие другие объекты.
Под завалами в Дарницком районе Киева находились люди, спасатели до сих пор ликвидируют последствия обстрела. В общем, пока известно о девяти пострадавших.