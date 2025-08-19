Главный тренд осени 2025 - шелковая юбка с кружевом: с чем ее сочетать

Если вы планируете приобрести всего одну юбку на новый сезон и хотите оставаться в центре модных тенденций - без сомнения, это должна быть шелковая юбка с кружевом в бельевом стиле.

Откуда этот тренд

Этот отренд - эволюция популярности платьев-комбинаций и шелковых шортов с кружевом, которые мы уже видели летом. Если раньше эти вещи были частью домашнего гардероба, то сейчас это полноценная streetstyle-униформа. И шелковая юбка с кружевной вставкой - ее элегантное воплощение.

На что обратить внимание при выборе юбки

Длина: миди или макси, обязательно ниже колена - это придает образу сдержанности и аристократического шика.

Материалы: натуральный шелк, атлас, сатин - все, что имеет характерный блеск и мягкую драпировку.

Кружево: как правило, вставлено по нижнему краю, иногда - контрастного цвета. Оно придает нотки женственности, не нарушая общей изощренности образа.

Цветовая палитра: черный, глубокий винный, изумрудный, карамель, пудрово-розовый - идеальные варианты на осень.

Как носить такую юбку уже сейчас (конец лета - начало осени):

с топом на тонких бретелях и минималистичными босоножками

с оверсайз-футболкой, заправленной в юбку, и шлепанцами или балетками

с тонким кардиганом или льняной рубашкой, перевязанной на талии.

Как носить осенью 2025:

с жакетом прямого кроя или классическим тренчем

с бомбером, джинсовой или кожаной курткой - для сочетания романтики с более грубым стилем

обувь: высокие сапоги, ботильоны или лоферы с носками - все зависит от настроения

аксессуары: минималистичные серьги, сумка-багет или жесткий клатч придадут завершенности.

Почему такая юбка должна быть в вашем гардеробе

Такой фасон юбки - универсален и актуален всегда. Он подходит почти к любому типу фигуры, легко вписывается в разные стили - от романтического до кэжуала или даже рок-шика.

А главное - вы сможете носить ее в межсезонье, комбинируя с уже имеющимися вещами.