Главный тренд осени 2025 - шелковая юбка с кружевом: с чем ее сочетать

Шелковая юбка длины миди с кружевной вставкой - бесспорный must-have осеннего сезона. Она легко сочетается с базовыми вещами гардероба, создает изысканный силуэт и выглядит уместно и днем, и вечером.
РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, как такую юбку носить и с чем сочетать.
Если вы планируете приобрести всего одну юбку на новый сезон и хотите оставаться в центре модных тенденций - без сомнения, это должна быть шелковая юбка с кружевом в бельевом стиле.
Этот отренд - эволюция популярности платьев-комбинаций и шелковых шортов с кружевом, которые мы уже видели летом. Если раньше эти вещи были частью домашнего гардероба, то сейчас это полноценная streetstyle-униформа. И шелковая юбка с кружевной вставкой - ее элегантное воплощение.
Длина: миди или макси, обязательно ниже колена - это придает образу сдержанности и аристократического шика.
Материалы: натуральный шелк, атлас, сатин - все, что имеет характерный блеск и мягкую драпировку.
Кружево: как правило, вставлено по нижнему краю, иногда - контрастного цвета. Оно придает нотки женственности, не нарушая общей изощренности образа.
Цветовая палитра: черный, глубокий винный, изумрудный, карамель, пудрово-розовый - идеальные варианты на осень.
Как носить такую юбку уже сейчас (конец лета - начало осени):
Как носить осенью 2025:
Такой фасон юбки - универсален и актуален всегда. Он подходит почти к любому типу фигуры, легко вписывается в разные стили - от романтического до кэжуала или даже рок-шика.
А главное - вы сможете носить ее в межсезонье, комбинируя с уже имеющимися вещами.
