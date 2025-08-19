Головний тренд осені 2025 - шовкова спідниця з мереживом: з чим її поєднувати

Якщо ви плануєте придбати всього одну спідницю на новий сезон і хочете залишатися в центрі модних тенденцій - без сумніву, це має бути шовкова спідниця з мереживом у білизняному стилі.

Звідки цей тренд

Цей тренд - еволюція популярності суконь-комбінацій і шовкових шортів з мереживом, які ми вже бачили влітку. Якщо раніше ці речі були частиною домашнього гардероба, то зараз це повноцінна streetstyle-уніформа. І шовкова спідниця з мереживною вставкою - її елегантне втілення.

На що звернути увагу під час вибору спідниці

Довжина: міді або максі, обов'язково нижче коліна - це надає образу стриманості та аристократичного шику.

Матеріали: натуральний шовк, атлас, сатин - усе, що має характерний блиск і м'яке драпірування.

Мереживо: як правило, вставлене по нижньому краю, іноді - контрастного кольору. Воно надає нотки жіночності, не порушуючи загальної витонченості образу.

Колірна палітра: чорний, глибокий винний, смарагдовий, карамель, пудрово-рожевий - ідеальні варіанти на осінь.

Як носити таку спідницю вже зараз (кінець літа - початок осені):

з топом на тонких бретелях і мінімалістичними босоніжками

з оверсайз-футболкою, заправленою в спідницю, і шльопанцями або балетками

з тонким кардиганом або лляною сорочкою, перев'язаною на талії.

Як носити восени 2025:

із жакетом прямого крою або класичним тренчем

з бомбером, джинсовою або шкіряною курткою - для поєднання романтики з більш грубим стилем

взуття: високі чоботи, ботильйони або лофери зі шкарпетками - все залежить від настрою

аксесуари: мінімалістичні сережки, сумка-багет або жорсткий клатч додадуть завершеності.

Чому така спідниця має бути у вашому гардеробі

Такий фасон спідниці - універсальний і актуальний завжди. Він пасує майже до будь-якого типу фігури, легко вписується в різні стилі - від романтичного до кежуалу або навіть рок-шику.

А головне - ви зможете носити її в міжсезоння, комбінуючи з уже наявними речами.