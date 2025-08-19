UA

Головний тренд осені 2025 - шовкова спідниця з мереживом: з чим її поєднувати

Як виглядає наймодніша спідниця на осінь 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Шовкова спідниця довжини міді з мереживною вставкою - безперечний must-have осіннього сезону. Вона легко поєднується з базовими речами гардероба, створює вишуканий силует і доречно виглядає і вдень, і ввечері.

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, як таку спідницю носити та з чим поєднувати.

Якщо ви плануєте придбати всього одну спідницю на новий сезон і хочете залишатися в центрі модних тенденцій - без сумніву, це має бути шовкова спідниця з мереживом у білизняному стилі.

Звідки цей тренд

Цей тренд - еволюція популярності суконь-комбінацій і шовкових шортів з мереживом, які ми вже бачили влітку. Якщо раніше ці речі були частиною домашнього гардероба, то зараз це повноцінна streetstyle-уніформа. І шовкова спідниця з мереживною вставкою - її елегантне втілення.

На що звернути увагу під час вибору спідниці

Довжина: міді або максі, обов'язково нижче коліна - це надає образу стриманості та аристократичного шику.

Матеріали: натуральний шовк, атлас, сатин - усе, що має характерний блиск і м'яке драпірування.

Мереживо: як правило, вставлене по нижньому краю, іноді - контрастного кольору. Воно надає нотки жіночності, не порушуючи загальної витонченості образу.

Колірна палітра: чорний, глибокий винний, смарагдовий, карамель, пудрово-рожевий - ідеальні варіанти на осінь.

Як носити таку спідницю вже зараз (кінець літа - початок осені):

  • з топом на тонких бретелях і мінімалістичними босоніжками
  • з оверсайз-футболкою, заправленою в спідницю, і шльопанцями або балетками
  • з тонким кардиганом або лляною сорочкою, перев'язаною на талії.

Як носити восени 2025:

  • із жакетом прямого крою або класичним тренчем
  • з бомбером, джинсовою або шкіряною курткою - для поєднання романтики з більш грубим стилем
  • взуття: високі чоботи, ботильйони або лофери зі шкарпетками - все залежить від настрою
  • аксесуари: мінімалістичні сережки, сумка-багет або жорсткий клатч додадуть завершеності.

Чому така спідниця має бути у вашому гардеробі

Такий фасон спідниці - універсальний і актуальний завжди. Він пасує майже до будь-якого типу фігури, легко вписується в різні стилі - від романтичного до кежуалу або навіть рок-шику.

А головне - ви зможете носити її в міжсезоння, комбінуючи з уже наявними речами.

Модні трендиСтиль життяТренди