Главное, чтобы не стал "Путинлендом": Зеленский ответил на слухи о переименовании Донбасса

"Во время моих переговоров других терминов, чем Донецкая область, Луганская область, наш Донбасс, территория Украины, других терминов нет. Соответственно есть документы, в которых все это указано", - подчеркнул он.

Президент добавил, что не может комментировать любые диалоги разного характера между сторонами, которые касаются других названий.

"На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область оставались украинской землей, и так оно и есть. И чтобы не было "Путинленд". Вот, мне кажется, самое главное", - отметил Зеленский.

Что предшествовало

The New York Times.сообщило, что украинские переговорщики во время обсуждений ситуации на Донбассе предложили вариант условного названия части территории как "Донниленд".

Издание отметило, что термин объединяет название региона и имя американского президента и использовался, в частности, как неформальная попытка усилить позицию Киева в диалоге с США.

По словам источников, идея с "Доннилендом" рассматривалась как способ привлечь внимание американской администрации и повысить ее вовлеченность в процесс урегулирования.

Переговоры и Донбасс

Напомним, в 2026 году Украина уже провела несколько раундов переговоров со страной-агрессором и США. Стороны не смогли прийти к согласию о прекращении огня, поскольку РФ хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что Киев не соглашается.