ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина предлагала переименовать Донбасс в честь Трампа, - NYT

17:19 21.04.2026 Вт
2 мин
Польша тоже хотела переименовать базу США в честь Трампа
aimg Анастасия Никончук
Украина предлагала переименовать Донбасс в честь Трампа, - NYT Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп стал фигурой, вокруг которой украинские переговорщики предложили необычную концепцию территориального урегулирования, получившую условное название "Донниленд".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times.

Читайте также: Зеленский объяснил, почему Трамп не может быть гарантией мира в Украине

Политические названия в международных проектах

Идея использовать имя Трампа в геополитических инициативах не нова. Ранее в Польше обсуждали размещение американской базы под названием "Форт Трамп", а в ходе армяно-азербайджанского мирного процесса появлялось название транспортного коридора, связанного с его именем.

Как появился "Донниленд"

По данным источников, украинские переговорщики в ходе обсуждений ситуации на Донбассе предложили вариант условного названия части территории как "Донниленд".

Термин объединяет название региона и имя американского президента и использовался, в том числе, как неформальная попытка усилить позицию Киева в диалоге с США.

Контекст переговоров

Речь идет о зоне на востоке Украины, где продолжаются боевые действия и за контроль над которой ведутся переговоры.

Обсуждаемые варианты касались возможного особого статуса территории, однако договоренностей достичь не удалось.

Причины появления инициативы

По словам источников, идея с "Доннилендом" рассматривалась как способ привлечь внимание американской администрации и повысить ее вовлеченность в процесс урегулирования.

При этом обсуждения носили неофициальный характер и не фиксировались в итоговых документах.

Позиции сторон

Украина настаивает на сохранении контроля над территориями и рассматривает различные модели управления регионом, включая демилитаризованные форматы.

Россия, в свою очередь, продолжает требовать полного контроля над частью Донбасса, что остается ключевым препятствием для соглашения.

Переговорный процесс

Обсуждения продолжаются на фоне параллельных международных кризисов и участия американских посредников.

Однако вопрос территориального статуса остается одним из самых сложных в переговорах, а прогресс по нему фактически заблокирован.

Напоминаем, что посол Украины в США Ольга Стефанишина обратилась к администрации Дональда Трампа с призывом восстановить санкционное давление на российский нефтяной сектор и не допустить получения Москвой дополнительных преимуществ на фоне ситуации вокруг Ирана.

Отметим, что Украина заявила о готовности к возможной встрече президента Владимира Зеленского и российского диктатор Владимира Путина в Турции при условии участия также еще двух глав государств, помимо Дональда Трампа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
Новости
Патрульному, который сбежал с места стрельбы в Киеве, избрали меру пресечения
Аналитика
