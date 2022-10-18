RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главное - количество. Закрыть небо над Украиной можно и ПВО среднего класса, - эксперт

Фото: эксперт назвал главный фактор в закрытии неба над Украиной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

В вопросе закрытия неба над Украиной главным фактором является количество, а не качество систем ПВО.

Об этом военный эксперт, полковник Петр Черник заявил в комментарии для материала РБК-Украина.

По словам эксперта, будет уместно провести параллель защиты украинского неба с шахматной доской, на которой для нашей страны важнее закрыть как можно больше клеток. Для этого необходимо много систем ПВО.

"Представьте себе, что на одном углу этой шахматной доски ракета заходит в воздушное пространство. Та машина еще не успевает ее обчислить. Но уже в следующей шахматной линейке машины успевают ее обчислить, проложить маршрут и выпустить ракету на перехват", - детализировал Черник.

По его словам, концентрация систем ПВО может усиливаться в районе важных объектов, но ключевой принцип остается неизменным - необходимо закрыть максимально большое количество пространства и создать “купол”, который защитит страну от дронов и ракет.

При этом Черник отметил, что технически невозможно закрыть украинское небо на все 100%.

Напомним, ранее стало известно, что Украина разместила систему ПВО IRIS-T, полученную от Германии, на южном направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна России против Украины