Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов

Украинские военные стараются максимально сбивать российские ракеты и БПЛА, но вопрос о закрытом небе стоит максимально остро. Какое ПВО Запад передает Украине, что мы кже используем и как это делать лучше – ниже в материале РБК-Украина.

Уже вторую неделю Россия активно эксплуатирует тактику массированных обстрелов украинских городов. И хотя на передовую эти удары не оказывают фактически никакого влияния, ясно одно – какими бы хаотичными и необдуманными не были действия РФ, они наносят ущерб.

Россияне стараются бить по критической инфраструктуре, явно желая оставить украинцев без электроэнергии и посеять панику накануне отопительного сезона. Из-за далекого от высокой точности вооружения, военные РФ попадают куда приходится, что в целом ложится в концепцию банального террора и запугивания.

Ракеты, выпущенные по Украине 10 октября, унесли более десятка жизней мирных людей по всей стране. После чего в течение недели Украину атаковали то дроны-камикадзе, то боевые снаряды. А 17 октября иранский "шахед" попал по многоэтажному дому в Киеве, убив четырех человек.

Украинский купол

В противовоздушную оборону входят радиотехнические войска, которые мониторят наше небо, а также истребительная авиация и зенитные ракетные войска, которые сбивают вражеские цели в воздухе.

Работа ПВО знакома уже, наверное, многим украинцам – оператор обнаруживает цель, передает ее в командный пункт и тогда отдается приказ бить на поражение.

Украинские комплексы ПВО – истребители и ЗРК – это, в большинстве своем, наследие советской "оборонки". У нас есть зенитно-ракетные комплексы Бук-М1, С-300, системы "Игла", "Стрела", "Оса". Из-за ограниченных технических характеристик ими можно сбивать далеко не все виды ракет, которые выпускает против нас агрессор. Из западных "зениток" поставили Stinger и Starstreak. Из боевой авиации Украина владеет Су-27 и МиГ-29. Как утверждает военный эксперт, полковник Петр Черник, именно то, что наши системы ПВО в основном производства времен Союза, негативно сказывается на нашей возможности отбивать максимальное количество российских атак.

"Даже если часть их (средств ПВО советского периода, - ред.) получена из Европы и даже если они прошли модернизацию. С-300, С-200, Бук-М, "Оса" – противник их строил, противник знает, как они работают и понимает их алгоритм. Значит ищет лазейки, как прорвать", – говорит Черник.

ЗРК С-300 (фото: Юрій Бірюков)

Потому Украине необходимо постепенно заменять свои системы ПВО на западные. Они гораздо эффективнее, более точные и это то, что Россия фактически не может обойти. К тому же очевидно, что собственные запасы противовоздушной обороны не покрывают необходимых нужд.

Две системы ПВО, которые сейчас у всех на слуху – немецкая Iris-T и норвежско-американская NASAMS. Оба комплекса построены вокруг ракет класса "воздух-воздух" – AIM-120C и Iris-T. Первая ракета обладает активной радиолокационной системой наведения, вторая – инфракрасной.

У NASAMS шесть ракет в установке, у Iris – восемь. Максимальная дальность пуска норвежско-американской ракеты – более 25 километров, у Iris – до сорока. Кстати, Iris, по словам Черника, способна видеть огневую цель за 100 километров, это довольно большое расстояние.

Оба комплекса могут сбивать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты "Калибр", Х-555, Х-101, которые россияне запускают с кораблей. И NASAMS, и Iris могут стать эффективной заменой советской Бук-М1, но есть нюанс, на который РБК-Украина указал эксперт Украинского милитарного центра Юрий Збанацкий.

"Оба комплекса неспособны эффективно противодействовать баллистическим ракетам типа ОТРК Искандер, а также крылатым ракетам Х-22", – отметил он.

NASAMS, как известно, защищает Белый дом, но пока не используется в Украине. А немецкая Iris-Т уже проявила себя на поле боя в войне с Россией, о чем РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Но подробности о результатах работы этого комплекса ПВО пока не сообщают. Что же касается NASAMS, ее обещают передать Украине уже до конца октября.

ЗРК NASAMS (фото: Getty Images)

Еще одна система, о которой идет речь на международной арене – MIM-23 Hawk. О ее передаче Украине заявила Испания. Это зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства американской компании. Версия, которую нам передали, является предпоследней модификацией ЗРК.

Комплекс Hawk способен засекать цель за 100 километров, а дальность уничтожения объекта составляет 50 километров. Вероятность уничтожения – 85%. Примечательно, что MIM-23 Hawk раньше применяли в США, а потом их заменили известными системами Patriot. Это дает основание полагать, что в Украине будет если не самая новая противовоздушная оборона, то как минимум одна из наиболее эффективных.

Очередной обещанный Украине ЗРК – французский Crotale. Говоря об их передаче, министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что эти комплексы особенно пригодятся для поражения БПЛА и против воздушных бомбардировок. Во Франции есть 12 батарей Crotale, сколько получит Украина – естественно, неизвестно.

Боевая машина комплекса монтируется на колесном шасси P4R, ЗРК не ведет боевые действия в движении, а на самом шасси нет боезапаса ракет R440, поэтому они перевозятся в специальном автомобиле. Вес ракеты – 100 килограмм, осколочная фугасная боевая часть направленного действия находится в центральной части корпуса ракеты.

Дальность поражения целей у Crotale – 10 километров, высота поражения до 5 километров. Пока неизвестно, какие радиолокационные станции передаст нам Франция вместе с ЗРК. Важно отметить, что, несмотря на согласие со стороны европейских стран помочь Украине "закрыть небо", президент Владимир Зеленский, будучи на саммите G7, призвал Францию и Италию поделиться с нами также и ЗРК SAMP/T. Они обладают ракетами среднего и дальнего действия.

SAMP/T действительно одна из самых мощных систем ПВО. В ее комплекс входит ракета Aster-30, которая может сбивать антирадарные, противовоздушные, крылатые, баллистические ракеты и даже дроны. Одна батарея этого комплекса может одновременно выпустить по 16 ракет, то есть защитить такие города как Харьков или Николаев от массированных обстрелов, которыми они подвергаются практически ежедневно.

SAMP/T (фото: Міноборони Франції)

Количество, а не качество

Вначале большой войны, когда Россия буквально ровняла с землей Мариуполь, Харьков, Донбасс, обстреливала Киев, дотягивалась до запада Украины, весь дипломатический фронт нашей страны требовал у партнеров закрыть небо. В других государствах люди выходили на митинги – просили вмешаться в этот вопрос НАТО. Президент Владимир Зеленский настаивал на передачи Украине средств ПВО, но результат не соответствовал запросу.

На восьмой месяц войны Россия договорилась с Ираном о поставках дронов-камикадзе "Shahed". Сегодня их звук, похожий на двигатель мопеда или бензопилу, знают везде – "шахеды" уже успели побывать во многих украинских городах. Их направляют на ТЭЦ, на мосты, они попадают в жилые кварталы, на заводы, уничтожают резервуары с маслом, рушат дома.

На этом фоне стало больше заявлений о передаче ПВО Украине со стороны партнеров. Германия, наконец, поставила Iris-T, а Франция заявила о передаче Crotale. И хотя первыми на поле боя Украины себя проявили именно немецкие системы ПВО, практически с самого начала войны правительство Германии явно медлило с поставками оружия.

Франция также не отличалась скоростью принятия решений, а президент Эммануэль Макрон периодически даже пытался выступить мировым судьей и проводил телефонные разговоры попеременно то с украинским президентом, то с российским диктатором.

В США также заявили об ускорении поставок Украине комплексов NASAMS, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи "Рамштайн".

"Вы же видите, что и Франция, и Испания, и США не просто хотят, а заявляют, что будут помогать. Конечно, они заинтересованы в том, чтобы нам помочь, потому что это безопасность не только Украины, но и Европы. Понятно, что они увидели, что происходит в Украине, ну и дипломатический корпус и СМИ делают свою работу", - говорит Юрий Игнат.

ПВО Iris-T (фото: Getty Images)

Однако Иран не собирается останавливаться на дронах, передачу России которых яро отрицает. По информации The Washington Post, правительство Ирана решило "поделиться" с Москвой баллистическими ракетами, с производством которых у самой РФ проблемы из-за санкций.

Этот факт, как и неутихающие ракетные обстрелы украинских городов, заставили сделать резкие заявления даже тех, кто до этого предпочитал крайне осторожно комментировать вопросы поставок оружия Украине. Министр диаспор Израиля Нахман Шай на днях отметил, что "пришло время" и его стране оказать Украине такую же помощь, как это делают НАТО и США.

При этом страны-партнеры не спешат предоставлять Украине ПВО дальнего действия. Однако так ли важно иметь, к примеру, тот же дорогой Patriot? По словам Петра Черника, в случае с закрытием неба количество важнее качества. Здесь будет уместно провести параллель с шахматной доской – для Украины важнее закрыть как можно больше клеток, а для этого надо много систем противовоздушной обороны.

"Представьте себе, что на одном углу этой шахматной доски ракета заходит в воздушное пространство. Та машина еще не успевает ее обчислить. Но уже в следующей шахматной линейке машины успевают ее обчислить, проложить маршрут и выпустить ракету на перехват", - сказал Черник.

Концентрация ПВО может усиливаться возле важных объектов, например, АЭС, но принцип ясен – необходимо закрыть максимально большое количество пространства, создать так называемый "купол", который позволит защититься как от дронов, так и от ракет. При этом, надо понимать, что на 100% Украина закрыть над собой небо не сможет – это технически невозможно.

Те же иранские дроны-камикадзе летят на относительно небольшой высоте, у них маленькая скорость, по сравнению с ракетами, а боевая часть равна половине ракеты С-300. Истребителем его сбить сложно, поэтому по дронам стреляют с земли, причем, даже из стрелкового оружия. Несмотря на сложность, в ночь с 16 на 17 августа украинские военные сбили 37 из 43 "мопедов" – это отличный результат, учитывая специфику дрона.

На сегодняшний день критически важно заменять устаревшие системы ПВО западными аналогами. Борьба с российскими ракетами, иранскими "мопедами" станет в разы эффективнее, если против нее будут использоваться модернизированные системы защиты.

"Ни один советский автомобиль не может выдержать конкуренцию с Ford, Mercedes и так далее. Люди, которые не могут построить качественный автомобиль, не могут построить качественное оружие", – отметил полковник.

В этом ключе важно продолжать диалог с западными союзниками относительно форсирования поставок Украине современных систем обороны. Россия сегодня выбрала стратегию террора – Украина способна его остановить, но без помощи это будет сделать в разы сложнее.