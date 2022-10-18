Главное - количество. Закрыть небо над Украиной можно и ПВО среднего класса, - эксперт
В вопросе закрытия неба над Украиной главным фактором является количество, а не качество систем ПВО.
Об этом военный эксперт, полковник Петр Черник заявил в комментарии для материала РБК-Украина.
По словам эксперта, будет уместно провести параллель защиты украинского неба с шахматной доской, на которой для нашей страны важнее закрыть как можно больше клеток. Для этого необходимо много систем ПВО.
"Представьте себе, что на одном углу этой шахматной доски ракета заходит в воздушное пространство. Та машина еще не успевает ее обчислить. Но уже в следующей шахматной линейке машины успевают ее обчислить, проложить маршрут и выпустить ракету на перехват", - детализировал Черник.
По его словам, концентрация систем ПВО может усиливаться в районе важных объектов, но ключевой принцип остается неизменным - необходимо закрыть максимально большое количество пространства и создать “купол”, который защитит страну от дронов и ракет.
При этом Черник отметил, что технически невозможно закрыть украинское небо на все 100%.
Напомним, ранее стало известно, что Украина разместила систему ПВО IRIS-T, полученную от Германии, на южном направлении.
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