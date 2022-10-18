Головне - кількість. Закрити небо над Україною можна і ППО середнього класу, - експерт

У питанні закриття неба над Україною головним чинником є кількість, а не якість систем ППО.

Про це військовий експерт, полковник Петро Черник заявив у коментарі для матеріалу РБК-Україна .

За словами експерта, доречно провести паралель захисту українського неба з шахівницею, на якій для нашої країни важливіше закрити якнайбільше клітин. Для цього необхідно багато систем ППО.

"Уявіть собі, що на одному кутку цієї шахівниці ракета заходить у повітряний простір. Та машина ще не встигає її обчислити. Але вже в наступній лінійці машини встигають її обчислити, прокласти маршрут і випустити ракету на перехоплення", - деталізував Черник.

За його словами, концентрація систем ППО може посилюватися в районі важливих об'єктів, але ключовий принцип залишається незмінним - необхідно закрити максимально велику кількість простору та створити "купол", який захистить країну від дронів та ракет.

При цьому він зазначив, що технічно неможливо закрити українське небо на всі 100%.