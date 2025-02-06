Политолог указал на главную интригу в предстоящей поездке спецпредставителя Трампа в Европу

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины и России Кит Келлог после Мюнхена должен прибыть в Киев 20 февраля. Но где он будет 17-18-го февраля до сих пор остается неизвестным.

"Главная интрига в датах. Кит Келлог будет в Мюнхене где-то с 14 по 16 февраля. В Киеве он должен быть 20 февраля. А где он будет 17 и 18? Ну 19 будет в пути. Кто уже путешествовал между Мюнхеном, и Давосом, и Киевом знает. Ну сутки почти. Для зарубежных гостей похожая ситуация. Все равно надо ехать поездом и добираться до Хелма, или до Перемышля. И где он будет 17-18 Один вариант - встречи в Европе", - отметил эксперт.

По его словам, это очень хорошо. Он отметил, что государственный секретарь США Марко Рубио также будет встречаться с европейскими министрами, и Келлог, вероятно, будет вести какие-то переговоры в Европе.

"Это означает, что наше предложение, чтобы в переговорах участвовали европейцы, оно работает, хотя бы на таком уровне. Это уже хорошо. Как и вообще то, что переговоры с Украиной вышли на официальный уровень, на публичный официальный уровень", - подчеркнул Фесенко.

В то же время он не исключил, что в те дни где-то неподалеку от Мюнхена, где-то в Вене, или Будапеште, а может и в Турции, Келлог может встретиться с кем-то из представителей из Москвы.

"Это было бы логично. Он же спецпредставитель по переговорам не только с Киевом, но и с Москвой. И поэтому, я думаю, главная интрига - это, будет ли он встречаться с представителем Кремля, кто это будет, если об этом будет известно, ну и какие будут результаты и последствия этой встречи. Ну и я думаю, что и в Киеве, и, возможно, вот на переговорах условных и потенциальных переговорах с представителем Москвы безусловно будет обсуждаться вопрос когда, где и в каком формате, с какой повесткой дня могут начаться уже рабочие переговоры об условиях прекращения войны в Украине", - пояснил эксперт.

По его мнению, Украина уже приближается к этим переговорам и как раз в середине февраля будет виден всплеск, особенно в отношениях между США и Украиной по этим переговорам.

"И, возможно, начало миссии Кита Келлога не только в отношении Украины, но, возможно, и в отношении России", - подытожил Фесенко.