Кэллог выступит на конференции по безопасности в Мюнхене и будет говорить о прекращении войны в Украине

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит конференцию по безопасности в Мюнхене. Там он будет говорить об Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Twitter.

"Рад сообщить о своем участии в Мюнхенской конференции по безопасности", - написал Келлог.

По его словам, на конференции он будет обсуждать вопрос о прекращении войны в Украине.

"Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами", - отметил Келлог.

Мюнхенская конференция по безопасности 2025

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 1963 года каждую зиму, но бывают исключения. Это мероприятие позиционируется как самая влиятельная в мире встреча экспертов в области политики безопасности.

В этом году она пройдет с 14 по 16 февраля. Ожидается, что в ней примут около 60 глав государств и правительств, а также 150 министров и руководителей международных организаций. Свое участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европарламента Роберта Мецола, президент Евросовета Антониу Кошта.

Разговоры о переговорах Украины и РФ

В последнее время западные партнеры Украины все чаще поднимают вопрос возможных переговоров с Россией, особенно после победы Дональда Трампа на выборах в США.

В то же время пока между Украиной и Россией мирные переговоры не ведутся.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что возвращение за стол переговоров возможно только после усиления позиции Украины. Он также рассказал, что Украина не исключает дипломатический путь для завершения войны, но мир должен быть установлен на условиях украинцев.

А вот президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "очень серьезные разговоры" с Россией по завершению войны в Украине. В частности, поручил спецпредставителю США по Украине и России Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней.