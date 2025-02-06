Політолог вказав на головну інтригу в майбутній поїздці спецпредставника Трампа в Європу
Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії Кіт Келлог після Мюнхена має прибути до Києва 20 лютого. Але де він буде 17-18-го лютого досі залишається невідомим.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
"Головна інтрига в датах. Кіт Келлог буде в Мюнхені десь з 14 по 16 лютого. В Києві він має бути 20 лютого. А де він буде 17 і 18? Ну 19 буде в дорозі. Хто вже мандрував між Мюнхеном, і Давосом, і Києвом знає. Ну доба майже. Для закордонних гостей схожа ситуація. Все одно треба їхати потягом і добиратися до Хелма, чи до Перемишля. І де він буде 17-18? Один варіант - зустрічі в Європі", - зауважив експерт.
За його словами, це дуже добре. Він зауважив, що державний секретар США Марко Рубіо також буде зустрічатися з європейськими міністрами, і Келлог, ймовірно, буде вести якісь переговори в Європі.
"Це означає, що наша пропозиція, щоб в переговорах брали участь європейці, вона працює, хоча б на такому рівні. Це вже добре. Як і взагалі те, що переговори з Україною вийшли на офіційний рівень, на публічний офіційний рівень", - підкреслив Фесенко.
Водночас він не виключив, що в ті дні десь неподалік від Мюнхена, десь у Відні, чи Будапешті, а може й в Туреччині, Келлог може зустрітись із кимось із представників з Москви.
"Це було б логічно. Він же спецпредставник по переговорах не тільки з Києвом, але й з Москвою. І тому, я думаю, головна інтрига - це, чи буде він зустрічатися з представником Кремля, хто це буде, якщо про це буде відомо, ну і які будуть результати та наслідки цієї зустрічі. Ну і я думаю, що і в Києві, і, можливо, от на переговорах умовних і потенційних переговорах з представником Москви безумовно буде обговорюватися питання коли, де і в якому форматі, з яким порядком денним можуть розпочатися вже робочі переговори про умови припинення війни в Україні", - пояснив експерт.
На його думку, Україна вже наближається до цих переговорів і якраз в середині лютого буде видно сплеск, особливо в стосунках між США й Україною по цих переговорах.
"І, можливо, початок місії Кіта Келлога не тільки стосовно України, але, можливо, і щодо Росії", - підсумував Фесенко.
Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця Фесенко вже говорив, що переговори про завершення війни Росії проти України можуть розпочатися вже найближчими місяцями.
Келлог відвідає Мюнхенську конференцію
Зауважимо, що нещодавно стало відомо, що Келлог відвідає Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 14-16 лютого.
Однак, як відомо, Келлог не представлятиме "мирний план" щодо повномасштабної війни під час Мюнхенської безпекової конференції.
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