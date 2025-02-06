Політолог вказав на головну інтригу в майбутній поїздці спецпредставника Трампа в Європу

Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії Кіт Келлог після Мюнхена має прибути до Києва 20 лютого. Але де він буде 17-18-го лютого досі залишається невідомим.

"Головна інтрига в датах. Кіт Келлог буде в Мюнхені десь з 14 по 16 лютого. В Києві він має бути 20 лютого. А де він буде 17 і 18? Ну 19 буде в дорозі. Хто вже мандрував між Мюнхеном, і Давосом, і Києвом знає. Ну доба майже. Для закордонних гостей схожа ситуація. Все одно треба їхати потягом і добиратися до Хелма, чи до Перемишля. І де він буде 17-18? Один варіант - зустрічі в Європі", - зауважив експерт.

За його словами, це дуже добре. Він зауважив, що державний секретар США Марко Рубіо також буде зустрічатися з європейськими міністрами, і Келлог, ймовірно, буде вести якісь переговори в Європі.

"Це означає, що наша пропозиція, щоб в переговорах брали участь європейці, вона працює, хоча б на такому рівні. Це вже добре. Як і взагалі те, що переговори з Україною вийшли на офіційний рівень, на публічний офіційний рівень", - підкреслив Фесенко.

Водночас він не виключив, що в ті дні десь неподалік від Мюнхена, десь у Відні, чи Будапешті, а може й в Туреччині, Келлог може зустрітись із кимось із представників з Москви.

"Це було б логічно. Він же спецпредставник по переговорах не тільки з Києвом, але й з Москвою. І тому, я думаю, головна інтрига - це, чи буде він зустрічатися з представником Кремля, хто це буде, якщо про це буде відомо, ну і які будуть результати та наслідки цієї зустрічі. Ну і я думаю, що і в Києві, і, можливо, от на переговорах умовних і потенційних переговорах з представником Москви безумовно буде обговорюватися питання коли, де і в якому форматі, з яким порядком денним можуть розпочатися вже робочі переговори про умови припинення війни в Україні", - пояснив експерт.

На його думку, Україна вже наближається до цих переговорів і якраз в середині лютого буде видно сплеск, особливо в стосунках між США й Україною по цих переговорах.

"І, можливо, початок місії Кіта Келлога не тільки стосовно України, але, можливо, і щодо Росії", - підсумував Фесенко.