Рожкову уволили с должности первого замглавы НБУ

Катерина Рожкова больше не занимает должность первого заместителя главы НБУ. На ее пост назначили Сергея Николайчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в Нацбанке, кандидатуру Николайчука подал глава НБУ Андрей Пышный.

На своей должности Николайчук будет будет осуществлять руководство по вертикали подчинения "Финансовая стабильность", а также временно - "Монетарная стабильность".

При этом Катерина Рожкова прекращает исполнение обязанностей первого заместителя главы НБУ в связи с истечением срока полномочий и увольнением.

В НБУ также уточнили, что теперь будут искать кандидата на вакантную должность заместителя главы Национального банка.

Сергей Николайчук

Сергей Николайчук в 2004 году с отличием окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив степень магистра экономики. В 2008 году он защитил диссертацию на тему "Моделирование трансмиссионного механизма монетарной политики в Украине" и получил ученую степень кандидата экономических наук.

С 2004 по 2019 год работал в Национальном банке Украины, пройдя путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.

В сентябре 2019 года занял должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, где работал до апреля 2020 года. После этого, с апреля 2020-го по июль 2021 года, возглавлял департамент макроэкономических исследований группы ICU.

В июле 2021 года был назначен заместителем председателя Национального банка Украины и стал куратором блока "Монетарная стабильность".

Кроме того, Сергей Николайчук является почетным профессором практики Киевской школы экономики и преподавателем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.