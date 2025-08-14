Кабмин назначил временного руководителя АРМА: кто им стал

Кабинет министров Украины назначил Ярославу Максименко временно исполняющей обязанности главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АРМА и соответствующее распоряжение правительства.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев представил АРМА Ярославу Максименко как временно исполняющую обязанности главы Агентства.

По его словам, Максименко имеет большой опыт работы с санкционными активами и хорошо понимает, как работает система управления арестованным имуществом.

"Важно, что новый закон о реформе АРМА усиливает институциональную способность Агентства и расширяет инструменты управления такими активами. Так, первоочередными задачами для АРМА сейчас является проведение независимого аудита и новой конкурсной процедуры отбора руководителя", - сказал Соболев.

Что известно о Ярославе Максименко

До назначения в АРМА Ярослава Максименко занимала должность директора департамента политики собственности и санкций Министерства экономики Украины. Она координировала формирование и реализацию санкционной политики, в том числе управление подсанкционными активами.

Максименко была одним из ключевых разработчиков и координаторов корпоративной реформы государственного сектора, а также участвовала во внедрении реформ в сфере прозрачной продажи и управления активами (ProZorro, ProZorro.Продажи).

13 августа 2025 года Максименко назначили на должность заместителя председателя по вопросам европейской интеграции АРМА.