Кабмин назначил временного руководителя АРМА: кто им стал
Кабинет министров Украины назначил Ярославу Максименко временно исполняющей обязанности главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АРМА и соответствующее распоряжение правительства.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев представил АРМА Ярославу Максименко как временно исполняющую обязанности главы Агентства.
По его словам, Максименко имеет большой опыт работы с санкционными активами и хорошо понимает, как работает система управления арестованным имуществом.
"Важно, что новый закон о реформе АРМА усиливает институциональную способность Агентства и расширяет инструменты управления такими активами. Так, первоочередными задачами для АРМА сейчас является проведение независимого аудита и новой конкурсной процедуры отбора руководителя", - сказал Соболев.
Что известно о Ярославе Максименко
До назначения в АРМА Ярослава Максименко занимала должность директора департамента политики собственности и санкций Министерства экономики Украины. Она координировала формирование и реализацию санкционной политики, в том числе управление подсанкционными активами.
Максименко была одним из ключевых разработчиков и координаторов корпоративной реформы государственного сектора, а также участвовала во внедрении реформ в сфере прозрачной продажи и управления активами (ProZorro, ProZorro.Продажи).
13 августа 2025 года Максименко назначили на должность заместителя председателя по вопросам европейской интеграции АРМА.
Отставка главы АРМА
Напомним,30 июля Елена Дума заявила, что написала заявление об увольнении с должности главы АРМА. Она попросила правительство удовлетворить ее заявление.
Дума отметила, что уходит с должности в день, когда вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе АРМА. Он предусматривает новые требования к главе агентства, процедуру отбора с участием международных экспертов, прозрачный механизм управления активами и контроль за передачей активов. Подписание закона разблокирует 600 млн евро от ЕС.
