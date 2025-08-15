ua en ru
Рожкову звільнили з посади першого заступника голови НБУ

Київ, П'ятниця 15 серпня 2025 17:09
Рожкову звільнили з посади першого заступника голови НБУ Фото: Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Катерина Рожкова більше не обіймає посаду першого заступника голови НБУ. На її посаду призначили Сергія Ніколайчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Як зазначили в Нацбанку, кандидатуру Ніколайчука подав голова НБУ Андрій Пишний.

На своїй посаді Ніколайчук здійснюватиме керівництво за вертикаллю підпорядкування "Фінансова стабільність", а також тимчасово - "Монетарна стабільність".

Водночас Катерина Рожкова припиняє виконання обов'язків першого заступника голови НБУ у зв'язку із закінченням терміну повноважень і звільненням.

У НБУ також уточнили, що тепер шукатимуть кандидата на вакантну посаду заступника голови Національного банку.

Сергій Ніколайчук

Сергій Ніколайчук у 2004 році з відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримавши ступінь магістра економіки. У 2008 році він захистив дисертацію на тему "Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні" та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 2004 по 2019 рік працював у Національному банку України, пройшовши шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

У вересні 2019 року обійняв посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, де працював до квітня 2020 року. Після цього, з квітня 2020-го до липня 2021 року, очолював департамент макроекономічних досліджень групи ICU.

У липні 2021 року був призначений заступником голови Національного банку України та став куратором блоку "Монетарна стабільність".

Крім того, Сергій Ніколайчук є почесним професором практики Київської школи економіки та викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, раніше Кабмін призначив Ярославу Максименко в.о. керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

