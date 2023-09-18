ua en ru
Пн, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Верховного суда рассказал, возможен ли в Украине суд присяжных в классическом варианте

Украина, Понедельник 18 сентября 2023 14:40
UA EN RU
Глава Верховного суда рассказал, возможен ли в Украине суд присяжных в классическом варианте Фото: глава Верховного суда Станислав Кравченко (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Необходимо стремиться к усовершенствованию суда присяжных в Украине. Это необходимо для того, чтобы он стал возможен в своем классическом варианте.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал новый глава Верховного суда Станислав Кравченко.

"Мы делали подробный анализ перед войной по суду присяжных. Присяжные у нас входят в состав суда. Сказать, что производства с участием присяжных рассматриваются неэффективно, нельзя. Очень важно, когда народ участвует в процессе осуществления правосудия. Тем более когда мы говорим о вопросе восстановления доверия к суду", - отмечает он.

По словам Кравченко, необходимо стремиться к усовершенствованию суда присяжных в Украине.

"Хотя на сегодняшний день есть много оговорок относительно возможности влияния на присяжных, добросовестного выполнения ими своих обязанностей, обеспечения необходимыми условиями, финансирования и прочее", - резюмировал он.

Суд присяжных в Украине

В сентябре 2020 года Кабинет министров Украины поддержал законопроект, которым упрощалось привлечение людей для работы присяжными. Предлагалось смягчить возрастные ограничения, а также обеспечить им охрану.

В конце декабря 2020 года на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому передали Стратегию устойчивого развития судебной системы. Она предусматривала введение института суда присяжных, который решает вопрос виновности лица.

Детальнее о том, что имеется ввиду под понятием "классического варианта" суда присяжных - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд
NEWS
Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна