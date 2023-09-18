Глава Верховного суда рассказал, возможен ли в Украине суд присяжных в классическом варианте

Необходимо стремиться к усовершенствованию суда присяжных в Украине. Это необходимо для того, чтобы он стал возможен в своем классическом варианте.

"Мы делали подробный анализ перед войной по суду присяжных. Присяжные у нас входят в состав суда. Сказать, что производства с участием присяжных рассматриваются неэффективно, нельзя. Очень важно, когда народ участвует в процессе осуществления правосудия. Тем более когда мы говорим о вопросе восстановления доверия к суду", - отмечает он.

По словам Кравченко, необходимо стремиться к усовершенствованию суда присяжных в Украине.

"Хотя на сегодняшний день есть много оговорок относительно возможности влияния на присяжных, добросовестного выполнения ими своих обязанностей, обеспечения необходимыми условиями, финансирования и прочее", - резюмировал он.

Суд присяжных в Украине

В сентябре 2020 года Кабинет министров Украины поддержал законопроект, которым упрощалось привлечение людей для работы присяжными. Предлагалось смягчить возрастные ограничения, а также обеспечить им охрану.

В конце декабря 2020 года на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому передали Стратегию устойчивого развития судебной системы. Она предусматривала введение института суда присяжных, который решает вопрос виновности лица.

Детальнее о том, что имеется ввиду под понятием "классического варианта" суда присяжных - читайте в материале РБК-Украина.