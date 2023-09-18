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Голова Верховного суду розповів, чи можливий в Україні суд присяжних в класичному варіанті

Україна, Понеділок 18 вересня 2023 14:40
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Голова Верховного суду розповів, чи можливий в Україні суд присяжних в класичному варіанті Фото: голова Верховного суду Станіслав Кравченко (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Необхідно прагнути до вдосконалення суду присяжних в Україні. Це необхідно для того, щоб він став можливим у своєму класичному варіанті.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив новий голова Верховного суду Станіслав Кравченко.

"Ми робили докладний аналіз перед війною по суду присяжних. Присяжні у нас входять до складу суду. Сказати, що провадження за участю присяжних розглядаються неефективно, не можна. Дуже важливо, коли народ бере участь у процесі здійснення правосуддя. Тим більше, коли ми говоримо про питання відновлення довіри до суду", - зазначає він.

За словами Кравченка, необхідно прагнути до вдосконалення суду присяжних в Україні.

"Хоча на сьогоднішній день є багато застережень щодо можливості впливу на присяжних, сумлінного виконання ними своїх обов'язків, забезпечення необхідними умовами, фінансування та інше", - резюмував він.

Суд присяжних в Україні

У вересні 2020 року Кабінет міністрів України підтримав законопроект, яким спрощувалось залучення людей для роботи присяжними. Пропонувалось пом'якшити вікові обмеження та забезпечити їм охорону.

У кінці грудня 2020 року на розгляд президенту Володимиру Зеленському передали Стратегію сталого розвитку судової системи. Вона передбачала введення інституту суду присяжних, який вирішує питання винності особи.

Детальніше про те, що мають на увазі під поняттям "класичного варіанту" суду присяжних - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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