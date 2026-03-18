Глава разведки США пропустила неудобный факт об Иране на слушаниях в Сенате

Согласно подготовленному тексту выступления, Иран в течение года не пытался восстановить мощности по обогащению урана после операции "Полуночный молот". В частности, отмечалось, что входы в подземные объекты были засыпаны и замурованы.

В издании подчеркнули, что этот вывод выглядит менее тревожным, чем публичные заявления администрации США об угрозе возобновления ядерной программы Ирана.

Во время слушаний сенатор Марк Уорнер обратил внимание на отсутствие этого фрагмента в выступлении.

"Вы обошли этот абзац в своем устном вступительном слове - или это потому, что президент заявил о непосредственной угрозе?" - спросил он.

Габбард не стала прямо отвечать на этот вопрос и объяснила пропуск иначе.

"Я осознала, что время истекает, и пропустила некоторые части своего устного выступления", - отметила она.

Зато в выступлении она отметила оценки разведки относительно предыдущих попыток Ирана восстановить ядерную инфраструктуру, а также поддержала текущую военную операцию США.

Война в Иране и раскол в США

Напомним, военный конфликт на Ближнем Востоке начался в конце февраля 2026 года. Союзники США предупреждали о риске масштабной эскалации, которая может повлиять на стабильность мировых энергетических рынков.

На фоне боевых действий в США обострились внутренние противоречия. В частности, глава Контртеррористического центра Джо Кент подал в отставку, обвинив администрацию Дональда Трампа в развязывании войны под давлением внешних игроков.