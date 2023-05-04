RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава разведки США оценила возможность применения Россией ядерного оружия

Иллюстративное фото: глава разведки США оценила возможность применения Россией ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Применение Россией ядерного оружия в войне против Украины продолжает быть очень маловероятным.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

"Это (применение Россией ядерного оружия - ред.) очень маловероятно, такова наша текущая оценка", - отметила она во время слушаний в комитете Сената по вооруженным силам.

При этом Хейнс не раскрыла более подробные детали оценки разведки США.

Издание напоминает, что американские официальные лица уже несколько месяцев заявляют об отсутствии признаков подготовки Россия к применению ядерного оружия, но в то же время они не теряют бдительности.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял о планах разместить ядерное оружие в Беларуси якобы по просьбе самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Также мы писали, что, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, любые угрозы РФ относительно применения ядерного оружия - это проявление бессилия и страха.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружиеВойна России против Украины