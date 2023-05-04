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Голова розвідки США оцінила можливість застосування Росією ядерної зброї

Ілюстративне фото: глава розвідки США оцінила можливість застосування Росією ядерної зброї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Застосування Росією ядерної зброї у війні проти України продовжує бути малоймовірним.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Гейнс.

"Це (застосування Росією ядерної зброї - ред.) дуже малоймовірне, така наша поточна оцінка", - зазначила вона під час слухань у комітеті Сенату збройних сил.

При цьому Гейнс не розкрила більш докладних деталей оцінки розвідки США.

Видання нагадує, що американські офіційні особи вже кілька місяців заявляють про відсутність ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, але водночас вони не втрачають пильності.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв про плани розмістити ядерну зброю в Білорусі на прохання самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Також ми писали, що, за словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, будь-які загрози РФ щодо застосування ядерної зброї - це прояв безсилля та страху.

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