Председатель правления "Укрзализныци" подал в отставку

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Камышин рассказал, что решение было принято совместным решением с вице-премьером Кубраковым. Он также сообщил, что теперь возглавит офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

"Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно... Благодарен президенту Зеленскому и вице-премьеру Кубракову за высокую оценку моей работы на позиции", - написал он.

Он возглавил "Укрзализныцю" в августе 2021 года - тогда он был назначен исполняющим обязанности председателя правления вместо тогдашнего руководителя Ивана Юрика. А вот 1 апреля 2022 года Камышин был назначен председателем правления на четыре года. До этого он являлся управляющим партнером инвестиционной компании Fortior Capital.