Голова правління "Укрзалізниці" подав у відставку

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що подав у відставку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Камишін розповів, що рішення було прийнято спільним рішенням з віце-прем'єром Кубраковим. Він також повідомив, що тепер очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.
"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено... Вдячний президенту Зеленському і віце-прем’єру Кубракову за високу оцінку моєї роботи на позиції", - написав він.
Він очолив "Укрзалізницю" у серпні 2021 року - тоді його було призначено виконувачем обов'язків голови правління замість тодішнього керівника Івана Юрика. А ось 1 квітня 2022 року Камишіна було призначено головою правління на чотири роки. До цього він був керуючим партнером інвестиційної компанії Fortior Capital.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" отримала допомогу від британської залізничної компанії Network Rail Infrastructure Limited за сприяння Міністерства транспорту Великої Британії.
Відомо,що "Укрзалізниця" завершила останні формальності щодо перенесення термінів погашення єврооблігацій на загальну суму 895 млн доларів.
Крім того, ми писали, що "Укрзалізниця" змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси для того, щоб унеможливити їх перепродаж.
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