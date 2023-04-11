Глава МИД обсудил с итальянским коллегой помощь Украине для победы над РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с итальянским коллегой Антонио Таяни. Одной из тем обсуждений стала дальнейшая помощь нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter .

При этом министр не раскрыл более детальные подробности переговоров.

"Мы обсудили новую помощь, которую Италия может предоставить для обеспечения победы Украины над российской агрессией", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что его страна готова участвовать в восстановлении Украины после завершения войны.

Также мы писали, что в конце апреля в Италии пройдет конференция по восстановлению Украины.

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