ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голова МЗС обговорив з італійським колегою допомогу Україні для перемоги над РФ

Новость на русском →
Вівторок 11 квітня 2023 15:49
Голова МЗС обговорив з італійським колегою допомогу Україні для перемоги над РФ Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з італійським колегою Антоніо Таяні. Однією з тем обговорень стала подальша допомога нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

"Ми обговорили нову допомогу, яку Італія може надати задля забезпечення перемоги України над російською агресією", - зазначив Кулеба.

При цьому міністр не розкрив більш детальні подробиці переговорів.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні заявив, що його країна готова брати участь у відновленні України після завершення війни.

Також ми писали, що наприкінці квітня в Італії відбудеться конференція з відновлення України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Дмитро Кулеба Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року