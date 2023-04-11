Голова МЗС обговорив з італійським колегою допомогу Україні для перемоги над РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з італійським колегою Антоніо Таяні. Однією з тем обговорень стала подальша допомога нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter .

При цьому міністр не розкрив більш детальні подробиці переговорів.

"Ми обговорили нову допомогу, яку Італія може надати задля забезпечення перемоги України над російською агресією", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні заявив, що його країна готова брати участь у відновленні України після завершення війни.

Також ми писали, що наприкінці квітня в Італії відбудеться конференція з відновлення України.

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