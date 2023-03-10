ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Италии назвали сроки проведения конференции по восстановлению Украины

Новина українською →
Италия, Пятница 10 марта 2023 23:14
В Италии назвали сроки проведения конференции по восстановлению Украины Фото: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Конференция по восстановлению Украины пройдет в конце апреля этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в Twitter.

Сегодня, 10 марта, министр иностранных дел Италии сообщил, что конференция по восстановлению Украины пройдет уже в конце следующего месяца.

"Сегодня в связи со встречей министров иностранных дел G7 я объявил, что правительство организует конференцию для возобновления Украины 26 апреля с участием итальянских компаний", - говорится в сообщении.

В своем заявлении он также подчеркнул, что итальянская приверженность миру и свободе украинского народа остается неизменной.

Напомним, в июне в Лондоне пройдет Конференция по вопросам восстановления Украины-2023.

Ранее мы писали, что участники конференции по восстановлению Украины в Швейцарии по итогам утвердили декларацию. Она предусматривает семь принципов процесса обновления Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Война России против Украины
NEWS
У нас все еще достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут, - Подоляк
У нас все еще достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут, - Подоляк
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации