В Италии назвали сроки проведения конференции по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины пройдет в конце апреля этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в Twitter.

Сегодня, 10 марта, министр иностранных дел Италии сообщил, что конференция по восстановлению Украины пройдет уже в конце следующего месяца.

"Сегодня в связи со встречей министров иностранных дел G7 я объявил, что правительство организует конференцию для возобновления Украины 26 апреля с участием итальянских компаний", - говорится в сообщении.

В своем заявлении он также подчеркнул, что итальянская приверженность миру и свободе украинского народа остается неизменной.

Напомним, в июне в Лондоне пройдет Конференция по вопросам восстановления Украины-2023.

Ранее мы писали, что участники конференции по восстановлению Украины в Швейцарии по итогам утвердили декларацию. Она предусматривает семь принципов процесса обновления Украины.

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