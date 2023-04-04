ua ru
Вт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вице-премьер Италии заявил о планах помочь в восстановлении Украины после войны

Новина українською →
Вторник 04 апреля 2023 19:24
Вице-премьер Италии заявил о планах помочь в восстановлении Украины после войны Фото: вице-премьер - министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Италии готово участвовать в восстановлении Украины после войны всеми возможными способами.

Об этом заявил вице-премьер - министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Sicilia.

"Мы будем участвовать и сотрудничать в восстановлении Украины. Есть готовность вмешаться всеми возможными способами. Каждый может положиться на Министерство инфраструктуры", - заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Италии Джорджию Мэлони за предстоящую конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Риме 26 апреля.

Кроме того, Италия хочет предоставить Украине несколько своих портов как логистическую платформу .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия инфраструктура Война России против Украины
NEWS
Движение на восток. Как Финляндии удалось быстро вступить в НАТО и в чем уроки для Украины
Движение на восток. Как Финляндии удалось быстро вступить в НАТО и в чем уроки для Украины
DAILY
Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну