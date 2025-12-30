Глава МИД Китая заявил о планах "воссоединения" с Тайванем и пригрозил США

Китай хочет "полного воссоединения" с Тайванем и будет давать "жесткий отпор" тем странам, которые помогают острову оружием.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Ван И подверг критике "про-независимые силы на Тайване" и руководство Японии. По его словам, нынешние лидеры Японии якобы открыто бросают вызов территориальному суверенитету Китая, историческим итогам Второй мировой войны и послевоенному международному порядку.
"В ответ на продолжающиеся провокации про-независимых сил на Тайване и масштабные продажи американского оружия Тайваню мы должны решительно противостоять этому и дать жесткий отпор", - сказал глава китайского МИД.
Также он вновь подтвердил стремление Китая к "полному воссоединению" с Тайванем.
Напомним, в декабре Госдеп США объявил, что Тайвань получит пакет вооружений стоимостью более 11 млрд долларов. Это крупнейшая продажа американского оружия Тайваню. Поставки включают ракеты, беспилотники, артиллерийские системы и военное программное обеспечение.
США в соответствии со своим законодательством обязаны предоставлять Тайваню средства для самообороны. Президент США Дональд Трамп даже требует от Тайваня закупать больше американской военной техники, заявляя, что остров должен тратить на оборону до 10% своего ВВП.
В ответ на такое решение Китай в понедельник начал двухдневные военные учения вокруг Тайваня. Эти маневры также в значительной степени рассматриваются как ответ Санаэ Такаити, новому премьер-министру Японии, которая в прошлом месяце вызвала недовольство Пекина, намекнув на возможное военное вмешательство Японии из-за Тайваня.