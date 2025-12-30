Голова МЗС Китаю заявив про плани "возз'єднання" з Тайванем і пригрозив США

Ван І піддав критиці "про-незалежні сили на Тайвані" і керівництво Японії за "відкрите оскарження суверенітету Китаю". За його словами, нинішні лідери Японії нібито відкрито кидають виклик територіальному суверенітету Китаю, історичним підсумкам Другої світової війни та повоєнному міжнародному порядку.

"У відповідь на триваючі провокації про-незалежних сил на Тайвані та масштабні продажі американської зброї Тайваню ми маємо рішуче протистояти цьому і дати жорстку відсіч", - сказав глава китайського МЗС.

Також він знову підтвердив прагнення Китаю до "повного возз'єднання" з Тайванем.