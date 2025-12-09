ua en ru
Глава Меджлиса ответил на заявление Трампа об "омываемом четырьмя океанами" Крыме

Украина, Вторник 09 декабря 2025 20:42
Глава Меджлиса ответил на заявление Трампа об "омываемом четырьмя океанами" Крыме Фото: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Судьбу временно оккупированного Крыма имеют право определять только Украина и коренной крымскотатарский народ. При этом мировые политики должны понимать основы международного права и придерживаться принципов Устава ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в Telegram.

Чубаров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об "омываемом четырьмя океанами" Крыме. Он отметил, что не требует досконального знания географии или истории полуострова и крымскотатарского народа от каждого мирового политика.

"Однако я имею полное право ожидать от них элементарного понимания основ международного права и неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов Устава ООН, на которых основываются международные отношения", - написал он.

Председатель Меджлиса подчеркнул, что речь идет о суверенном равенстве государств, недопустимости угрозы или применения силы, невмешательстве во внутренние дела.

Он также отметил обязанность государств сотрудничать между собой, право народов на самоопределение и добросовестное выполнение международных обязательств.

Чубаров подчеркнул, что эти принципы направлены на сохранение мира и безопасности, развитие взаимного уважения и соблюдения прав человека.

"При таком подходе становится совершенно очевидно: судьбу Крыма имеют право определять только два субъекта - Украинское государство и коренной крымскотатарский народ. Попытки других диктовать Украине и крымскотатарскому народу, каким должно быть будущее Крыма, просто неуместны", - отметил он.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что полуостров Крым окружен с четырех сторон океаном. Он также сообщил, что его "отдал" экс-президент США Барак Обама.

