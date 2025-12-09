Голова Меджлісу відповів на заяву Трампа про "омиваний чотирма океанами" Крим

Долю тимчасово окупованого Криму мають право визначати лише Україна та корінний кримськотатарський народ. При цьому світові політики мають розуміти основи міжнародного права та дотримуватися принципів Статуту ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова в Telegram .

Чубаров прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про "омиваний чотирма океанами" Крим. Він зазначив, що не вимагає досконалого знання географії чи історії півострова та кримськотатарського народу від кожного світового політика.

"Проте я маю повне право очікувати від них елементарного розуміння основ міжнародного права та неухильного дотримання фундаментальних принципів Статуту ООН, на яких ґрунтуються міжнародні відносини", - написав він.

Голова Меджлісу наголосив, що йдеться про суверенну рівність держав, неприпустимість загрози чи застосування сили, невтручання у внутрішні справи.

Він також наголосив на обов’язку держав співпрацювати між собою, праві народів на самовизначення та сумлінному виконанні міжнародних зобов’язань.

Чубаров підкреслив, що ці принципи спрямовані на збереження миру та безпеки, розвиток взаємної поваги та дотримання прав людини.

"За такого підходу стає абсолютно очевидно: долю Криму мають право визначати лише два суб’єкти - Українська держава та корінний кримськотатарський народ. Спроби інших диктувати Україні та кримськотатарському народу, яким має бути майбутнє Криму, просто недоречні", - зазначив він.