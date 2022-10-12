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Глава МАГАТЭ прибыл в Киев после переговоров с Путиным

Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Иван Носальский

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал в Киев 12 октября после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МАГАТЭ в Twitter.

"По договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским после встреч в Санкт-Петербурге возвращаюсь в Киев. Продолжаются работы по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС", - написал Гросси.

Отметим, что в Киеве он проведет встречу с Зеленским.

Напомним, 11 октября Гросси провел встречу с Путиным. В ходе переговоров стороны обсудили создание зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

Также мы писали, что, по данным "Энергоатома", 11 октября российские оккупанты похитили заместителя гендиректора Запорожской АЭС. Таким образом они хотят получить информацию про личные дела сотрудников Запорожской АЭС.

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Владимир ЗеленскийМАГАТЭ