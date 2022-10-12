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Голова МАГАТЕ прибув до Києва після переговорів з Путіним

Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Іван Носальський

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі приїхав до Києва 12 жовтня після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МАГАТЕ у Twitter.

"За домовленістю з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічей у Санкт-Петербурзі повертаюся до Києва. Продовжуються роботи щодо створення захисної зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", - написав Гроссі.

Зазначимо, що у Києві він проведе зустріч з Зеленським.

Нагадаємо, 11 жовтня Гроссі провів зустріч із Путіним . Під час переговорів сторони обговорили створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС.

Також ми писали, що, за даними "Енергоатому", 11 жовтня російські окупанти викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС. Таким чином, вони хочуть отримати інформацію про особисті справи співробітників Запорізької АЕС.

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Володимир ЗеленськийМАГАТЭ