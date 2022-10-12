Голова МАГАТЕ прибув до Києва після переговорів з Путіним

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі приїхав до Києва 12 жовтня після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МАГАТЕ у Twitter .

"За домовленістю з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічей у Санкт-Петербурзі повертаюся до Києва. Продовжуються роботи щодо створення захисної зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", - написав Гроссі.

Зазначимо, що у Києві він проведе зустріч з Зеленським.