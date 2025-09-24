Глава МАГАТЭ хочет стать генсеком ООН и ищет поддержки Трампа, - Bloomberg

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси стал первым, кто официально заявил об участии в гонке за пост генсека ООН. И делает он ставку на союз с движением MAGA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Гросси в конце августа посетил Вашингтон. Формально он приехал для брифингов по ядерной программе Ирана, но на самом деле дал сигнал, которого давно ждали дипломаты - он хочет возглавить Организацию Объединенных Наций.

27 августа, во время небольшого общения с прессой после встреч с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, Гросси впервые публично подтвердил свою кандидатуру. Таким образом он фактически запустил предвыборную борьбу за место Антониу Гутерриша.

Ставка на поддержку Трампа и MAGA

ООН переживает самый глубокий кризис за 80 лет, и Гросси пытается представить себя как прагматика, способного удержать американское финансирование. Параллельно он ведет диалог со странами, которые требуют реформ, в частности ограничения права вето в Совете Безопасности.

Одним из важных союзников может стать президент Аргентины Хавьер Милей, который встретился с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Два лидера, известных скептическим отношением к ООН, обсуждали поддержку США для выхода Аргентины из финансового кризиса.

"Мне нужна поддержка всех",- заявил Гросси в интервью ООН, подчеркивая, что он не только "кандидат США" и уже говорил о своем участии с дипломатами из ЕС, Индии, Японии, Нигерии и Пакистана.

Расчет на Вашингтон

По словам дипломатов, стратегия Гросси держится на поддержке администрации Трампа. Министр энергетики США Крис Райт похвалил его подход к Ирану и атомной энергетике, назвав его "улучшением" по сравнению с нынешним генсеком.

Администрация США уже сокращает финансирование программ ООН, связанных с климатом и разнообразием, а также критикует Цели устойчивого развития, называя их "идеологической глобалистской программой".

Это создает странный альянс - глава международного ядерного регулятора, известный многосторонним подходом, ищет приверженности консервативного движения сторонников Трампа MAGA (Make America Great Again).

Курс на реформы и дистанция от СДГ

Внутри МАГАТЭ Гросси уже дал понять, что отходит от активного продвижения Целей устойчивого развития. Он также сократил некоторые программы инклюзии. Сам он объясняет это стремлением к "эффективным" решениям вместо деклараций.

Его кампания отличается еще и тем, что он планирует остаться руководителем МАГАТЭ, не отказываясь от нынешней работы.

Влияние на ядерные кризисы

Во время поездки в Вашингтон Гросси говорил с американскими чиновниками об опасности иранских запасов высокообогащенного урана, контроль над которыми был утрачен после авиаударов. Он подчеркнул, что ситуация с Ираном является "одной из самых тревожных в мире".

С момента назначения в 2019 году Гросси активно расширял роль МАГАТЭ, лично посещая зоны войн и саммиты по климату. Это подняло его публичность, но вызвало и внутреннее напряжение среди сотрудников.

Вызовы и критика

В работе Гросси заметен стиль жесткого менеджера. Коллеги называют его одновременно "шоу-меном" и "человеком, который присваивает заслуги". В то же время все соглашаются, что он действует чрезвычайно политически.

Проблем добавляют финансовые ограничения. В США призывают агентство уменьшить расходы, в частности на бизнес-класс для поездок.

Кроме Гросси, на должность генсека рассматривают еще по меньшей мере восемь кандидатов, среди которых - несколько женщин из Латинской Америки. Среди них - Мишель Бачелет и Миа Мотли.

Поиск баланса между Западом и BRICS

Дипломаты отмечают, что Гроссипытается выстроить контакты с Китаем и Россией, чтобы избежать вето. Однако чрезмерная поддержка США может усложнить ему путь к консенсусу среди стран BRICS.

Президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок напомнила, что за почти 80 лет женщину ни разу не избрали на должность генсека, поставив под сомнение такую традицию.

"Вопрос теперь в том, сможет ли Гросси использовать свой дипломатический талант и политический расчет, чтобы из Вены добраться до самого высокого кабинета в штаб-квартире ООН", - отмечают в издании.