Глава ЕК позитивно оценила антикоррупционный прогресс Украины, - Зеленский

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позитивно отреагировала на новые антикоррупционные шаги Украины, которые важны для евроинтеграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Госпожа президент Еврокомиссии положительно оценила и прогресс нашего государства на антикоррупционном направлении. В частности, утверждение антикоррупционной стратегии и назначение нового директора НАБУ. Это важно в контексте нашего дальнейшего движения к началу переговоров о членстве Украины в ЕС", - подчеркнул глава государства.
Напомним, 6 марта на заседании Кабмин утвердил кандидатуру нового директора Национального антикоррупционного бюро. Им стал Семен Кривонос.
Также мы писали, что НАЗК раскрыло содержание новой государственной антикоррупционной программы.
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