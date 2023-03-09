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Глава ЕК позитивно оценила антикоррупционный прогресс Украины, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позитивно отреагировала на новые антикоррупционные шаги Украины, которые важны для евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Госпожа президент Еврокомиссии положительно оценила и прогресс нашего государства на антикоррупционном направлении. В частности, утверждение антикоррупционной стратегии и назначение нового директора НАБУ. Это важно в контексте нашего дальнейшего движения к началу переговоров о членстве Украины в ЕС", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 6 марта на заседании Кабмин утвердил кандидатуру нового директора Национального антикоррупционного бюро. Им стал Семен Кривонос.

Также мы писали, что НАЗК раскрыло содержание новой государственной антикоррупционной программы.

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Владимир ЗеленскийЕврокомиссияВступление в ЕСУрсула фон дер Ляйен