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Голова ЄК позитивно оцінила антикорупційний прогрес України, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн позитивно відреагувала на нові антикорупційні кроки України, які є важливими для євроінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Пані президент Єврокомісії позитивно оцінила і прогрес нашої держави на антикорупційному напрямі. Зокрема, затвердження антикорупційної стратегії та призначення нового директора НАБУ. Це важливо у контексті нашого подальшого руху до початку переговорів щодо членства України в ЄС", - наголосив голова держави.

Нагадаємо, 6 березня на засіданні Кабмін затвердив кандидатуру нового директора Національного антикорупційного бюро. Ним став Семен Кривоніс.

Також ми писали, що НАЗК розкрило зміст нової державної антикорупційної програми.

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Володимир ЗеленськийЄврокомісіяВступ в ЄСУрсула фон дер Ляйєн