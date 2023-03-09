Голова ЄК позитивно оцінила антикорупційний прогрес України, - Зеленський

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн позитивно відреагувала на нові антикорупційні кроки України, які є важливими для євроінтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Пані президент Єврокомісії позитивно оцінила і прогрес нашої держави на антикорупційному напрямі. Зокрема, затвердження антикорупційної стратегії та призначення нового директора НАБУ. Це важливо у контексті нашого подальшого руху до початку переговорів щодо членства України в ЄС", - наголосив голова держави.
Нагадаємо, 6 березня на засіданні Кабмін затвердив кандидатуру нового директора Національного антикорупційного бюро. Ним став Семен Кривоніс.
Також ми писали, що НАЗК розкрило зміст нової державної антикорупційної програми.
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