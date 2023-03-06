Решение принято. Что известно о новом директоре НАБУ Кривоносе

Новым директором НАБУ стал Семен Кривонос. Решение принято 6 марта на заседании Кабмина. Кривонос был одним из трех главных кандидатов на должность руководителя ведомства, ранее возглавлял Госинспекцию архитектуры и градостроительства.

РБК-Украина собрало все, что известно о директоре Национального антикоррупционного бюро.

Кто такой Семен Кривонос

Новому руководителю НАБУ 40 лет. Семен Юрьевич Кривонос родился в Мариуполе 16 января 1983.

Получил первое высшее образование образование по специальности "агрономия" в Национальном аграрном университете в Киеве.

В 2007 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины со степенью магистра государственного управления.

В 2010-м получил квалификацию специалиста права в Национальном университете биоресурсов и природопользования.

Карьеру на госслужбе Семен Кривонос начал в 2007 году в столице. Работал в Голосеевской райгосадминистрации главным специалистом в отделе по делам семьи, молодежи и спорта. Позже работал в региональных органах Минюстиции в Киевской и Одесской областей.

Работа в Одесской таможенной службе

С 2015 года – первый замначальника Одесской таможни. Входил в команду на тот момент главы Одесской ОГА Саакашвили. Также был членом партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

Семен Кривонос реализовал антикоррупционный проект, который предусматривал сокращение таможенных процедур и борьбу с контрабандными схемами на Одесской таможне.

В 2016 году Кривонос выиграл конкурс на должность руководителя регионального отделения НАБУ в Одессе. Однако отказался возглавить ведомство и вернулся на Одесскую таможню.

В это же время в СМИ было опубликовано расследование, в котором Семена Кривоноса подозревали в получении взятки во время его работы в органах юстиции Киевской области и скрытии информации при декларировании. При этом директор НАБУ Артем Сытник тогда заявил об отсутствии доказательств по выдвинутым обвинениям Кривоносу.

После ухода с Одесской таможни работал юридическим советником и советником по реформам в международных и общественных организациях.

Фото: до назначения директором НАБУ Семен Кривонос работал на должности руководителя Госинспекции архитектуры и градостроительства (diam.gov.ua)

На посту главы ГИАГ

В мае 2021 Семен Кривонос возглавил Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ) по решению правительства.

Своими целями на должности руководителя ГИАГ Кривонос называл искоренение коррупции и схем взяточничества при оформлении разрешительных документов. В рамках борьбы с коррупцией заключил Меморандум о сотрудничестве с НАБУ и Министерством развития общин и территорий.

По словам Кривоноса, он сам стал "обличителем коррупции", когда обратился в НАБУ получив предложение о взятке в 120 тысяч долларов от одного из киевских застройщиков.

Так, через несколько месяцев после назначения главой ГИАГ к Кривоносу обратился представитель строительной компании столицы с просьбой помочь получить документ о принятии здания в эксплуатацию, несмотря на нарушения.

Семен Кривонос написал заявление в НАБУ, после чего началось следствие, а правонарушитель был задержан при попытке дать взятку.

Кривонос о должности главы НАБУ

До избрания новым директором Антикоррупционного бюро Семен Кривонос в январе 2023 дал интервью РБК-Украина, в котором рассказал о своем видении развития антикоррупционной системы в Украине.

Как он отметил, второй этап существования НАБУ потребует новых решений, чтобы сохранить достижения и улучшить результаты работы.

"Новый человек, не из системы, не имеющей опыта работы непосредственно в правоохранительных органах, органах, осуществляющих досудебное следствие, может дать новый толчок, новое видение для развития", - заявил Кривонос.

По его словам, большей эффективности будет способствовать и увеличение штатной численности НАБУ, а также создание в структуре ведомства собственной полноценной экспертной службы. Бюро должно развиваться в направлении усиления институциональной способности, в частности, путем реализации положений законодательства о возможности самостоятельной "прослушки" НАБУ.

"Это исключит возможность утечки информации во время совершения негласных следственных действий и даст еще большую независимость от тех или иных правоохранительных и государственных структур", - выразил мнение Кривонос.

После оглашения решения о назначении руководителем НАБУ Семен Кривонос поблагодарил конкурсную комиссию и Кабмин за прозрачность и открытость конкурса, пообщещал приложить усилия для сохранения независимости и развития институции.

"Основным показателем эффективности буду считать, когда каждый коррупционер, прежде чем только подумать о том, чтобы совершить коррупционное преступление, будет бояться Бога, народа Украины и НАБУ",- заявил новый директор Бюро.

Назначение директора НАБУ и чем оно важно

После истечения срока полномочий предыдущего руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в ноябре 2022 года был назначен отбор на должность нового главы НАБУ.

Всего было допущено на конкурс 74 кандидата, число которых сокращалось на каждом из этапов. Финальный из них предусматривал собеседование на честность и профессиональную компетентность .

В результате комиссия определила имена трех главных претендентов: Семен Кривонос, Сергей Гупяк, Роман Осипчук. Данные фамилии были вынесены на рассмотрение правительства.

6 марта 2023 Кабмин собрался на внеочередное заседание и утвердил нового руководителя Бюро. Семен Кривнос стал вторым директором НАБУ за время работы данного ведомства.

Назначение главы НАБУ является важным шагом на пути Украины к членству в ЕС. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наша страна выполнила все рекомендации от Евросоюза, которые были озвучены при получении статуса кандидата.

Как отметил премьер, с назначением директора Антикоррупционного бюро Украина теперь имеет полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру.