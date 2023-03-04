Стало известно, что предусматривает новая Государственная антикоррупционная программа

Государственная антикоррупционная программа предусматривает более 1700 мер в 15 областях для уменьшения уровня коррупции. В частности, в судопроизводстве, обороне, правоохранительной деятельности и государственном регулировании экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национального агентства по предотвращению коррупции.

"Принятие Государственной антикоррупционной программы - критически важный шаг для европейского и евроатлантического будущего Украины. Качественная реализация программы создаст для граждан и бизнеса лучшие условия для развития именно в Украине, а также обеспечит вступление Украины в ЕС, НАТО, ОЭСР", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, это важно не только для членства Украины в Европейском Союзе и прозрачного послевоенного восстановления, но, в первую очередь, для ответа на запрос общества на справедливость.

Государственная антикоррупционная программа

Она предусматривает более 1700 мер в 15 сферах для уменьшения уровня коррупции.. В частности, в судопроизводстве, обороне, правоохранительной деятельности, государственном регулировании экономики, таможенном деле и налогообложении, градостроительстве и управлении земельными ресурсами, корпоративном управлении государственными предприятиями, образовании, здравоохранении, социальной защите и т.д. Также среди приоритетов - обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию и повышение эффективности системы противодействия ей.

Одним из ключевых элементов программы является система индикаторов, которая позволит в режиме реального времени осуществлять мониторинг и оценку прогресса в достижении стратегических результатов, предусмотренных Антикоррупционной стратегией.

"Государственная антикоррупционная программа – это пошаговый и согласованный план для дальнейшей совместной работы всех органов власти и заинтересованных институций. Следующим этапом станет разработка публичной онлайн системы, которая поможет каждому отслеживать прогресс реализации документа по сферам", - добавил Новиков.