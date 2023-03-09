Глава ЕК позитивно оценила антикоррупционный прогресс Украины, - Зеленский

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позитивно отреагировала на новые антикоррупционные шаги Украины, которые важны для евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.